2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤¦¤·ºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍßË¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢12·î¸åÈ¾¤Ï¡¢15Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡¢22Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢25Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ËÆ°¤¯Ãæ¤ÇÌÜÉ¸¤¬°é¤Á¡¢¤½¤³¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£20Æü¤Î¿··î¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¶½Ê³¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤ª¤¦¤·ºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¸½¼Â²½¤ò»Ê¤ëÅÚÀ±¤È»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤Ï11·îËö¤Ë¡Ö½ç¹Ô¡×¤·¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÌäÂê¤â²ò¾Ã¤¹¤ëÃæ¡¢12·î1Æü¤Ë¤Ï¼é¸îÀ±¤Î°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï¿åÀ±¤¬¡ÖÀøºß°Õ¼±¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤äÂÀÍÛ¤â¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¤ª¤¦¤·ºÂ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¾å¤Ç¤ÏÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹Å·²¦À±¤¬¡ÖµÕ¹Ô¡×Ãæ¡£12·îÁ°È¾¤â¡¢¡ÖË¤«¤µ¡×¤Î³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢¥¬¥à¥·¥ã¥é¤ËÆ°¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¼¼Â´¶¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤¬°ÜÆ°¤·¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¤âÄÉ¤¤É÷¤¬¡£3Æü¤ÎËþ·î¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤ä¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢17Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡¢20Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢21Æü¤Ë¿åÀ±¤¬¡¢23Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)