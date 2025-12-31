2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢12·î¸åÈ¾¤Ï¡¢15Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡¢22Æü¤ÎÅß»ê¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢25Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¶âÀ±¤¬¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¶¤ï¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¿´¤¬ÄÃ¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¸¡¹¤È¡¢ÃÏÆ»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¥â¡¼¥É¤Ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢20Æü¤Î¿··î¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¡¢ÌÜÉ¸¤Ø¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬¸«¤¨¤¿¤Ï¤º¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë11·î¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¸½¼Â²½¤ÎÅ·ÂÎ¡¦ÅÚÀ±¡¢»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬Â³¤¤¤Æ¡Ö½ç¹Ô¡×¤·¡¢12·î¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ¡¢¼é¸îÀ±¤Î¹ÔÆ°¤äÀï¤¤¤ÎÀ±¡¦²ÐÀ±¤â¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÂÚºß¤¹¤ëÃæ¡¢12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ÎÀ±¡¦¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï¿åÀ±¤¬¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£12·îÁ°È¾¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¶½Ê³¤ÎÃæ¡¢Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤³¤Î´Ö¡¢5Æü¤ÎËþ·î¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤â°ÜÆ°¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÅ·ÂÎ¤¬½¸¹ç¡£ÀïÎ¬Åª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3Æü¤ÎËþ·î¤Ç¤Ï²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢17Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡¢20Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢21Æü¤Ë¿åÀ±¤¬¡¢23Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡ÖÃç´Ö¤äÌ¤Íè¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£¡Ö¹çÍýÅª¤Ê³×¿·¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
