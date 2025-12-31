¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×½»Ì±¤ÎÈ¾¿ô¤Ï70ºÐ°Ê¾å ¡È»¶¤ê»¶¤ê¡É¤Ë¤Ê¤ë½¸Íî Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì2Ç¯
Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢º£¤â2Ëü¿Í¶á¤¯¤¬¼«Âð¤òÎ¥¤ì¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢±üÇ½ÅÐ¤Î½¸Íî¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë°Ü¤ê½»¤à¡Ö½¸ÃÄ°ÜÅ¾¡×¡£ÂçÀÚ¤ÊÅÚÃÏ¤òÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤Î¡¢ËÜ²»¤È³ëÆ£¤È¤Ï¡£ÅÝÌÚ¤âÅÅÃì¤âÃÏ¿Ì¸å¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ä½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤ò·è¤á¤¿½¸Íî¤Ï¤¤¤Þ
Ã°ÊÝâÃ°ì¶èÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡ÖÃÏ¶è¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¾Íè¤Î°ÂÁ´¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Î¾¯¤Ê¤¤»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î°ÜÅ¾ºÆ·ú¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
2025Ç¯2·î¡¢ÎØÅç»Ô¤Îºä¸ýÌÐ»ÔÄ¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÌ½êÃ«Ä®¤Î½»Ì±¡£½¸Íî¤ÎÅÚÃÏ¤ò¼êÊü¤·¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÎØÅç»Ô¡¦ºä¸ýÌÐ»ÔÄ¹¡ÖÊÌ½êÃ«¤Î½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½Å¤¤·èÃÇ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¸Î¶¿¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤½»Ì±¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒ»³Ë®Íº¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¡Ë¡ÖÃÏ¶è¤Î³§¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ÎÃÏ¶è¤Ë¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖ¥Ù¥¹¥È¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¤Í¡×
ÁÒ»³Ë®Íº¤µ¤ó¤¬ÃÏ¿ÌÁ°¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÊÌ½êÃ«Ä®¡£¤¢¤ì¤«¤é2Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÝÌÚ¤ÏÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ê¡¢ÅÅÃì¤ÏÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£²È²°¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë²òÂÎ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÌºÒÁ°¤Ï42À¤ÂÓ78¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½¸Íî¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÅµ¤¤ä¿åÆ»¤ÏÌ¤¤ÀÉüµì¤»¤º¡¢½»Ì±¤ÏÃ¯°ì¿Í¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÁÒ»³¤µ¤ó¡ÖÀµ·î¤«¤é¤¢¤Î¤Þ¤Þ¤ä¡£¤³¤ì¤Ê¤ó¤«ÃÏ¿Ì¤Î¸åÊÄ¤¸¤Þ¤ê¤â¤Ç¤¤ó¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ä¤«¤é¤Í¡×
ÁÒ»³¤µ¤ó¤â»ÔÆâ¤Î²¾Àß½»Âð¤Ë¿È¤ò´ó¤»¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¡¢ÊÌ½êÃ«¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ï¡©¡Ö¤³¤³¤ÎÃæ¡£¤Þ¤À¸«¤é¤ì¤ó¤²¤ó¡£Éüµì¤Ç¤¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡Ø¤³¤³¤Ë½»¤á¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤Í¡×
¸½ºß¡¢ÎØÅç»ÔÆâ¤Ç½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÃÏ¶è¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÌ½êÃ«Ä®¤È°ð½®Ä®¤Ï¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤Î·×²è¤¬Çò»æ¤Ë¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡×
°ìÊý¡¢½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î½¸Íî¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ã«Æâ¶Ñ¤µ¤ó¡Ö¿å³²¤Ç¤³¤ó¤À¤±Æ»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¡×Q.¤³¤ì¤À¤±¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤¬Íî¤Á¤¿¡©¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×
»³¤ò³Ö¤Æ¤ÆÊÌ½êÃ«Ä®¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤¦¡¢ÎØÅç»Ô¤ÎÂÇ±ÛÄ®¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë²È¤¬·ú¤Ã¤È¤Ã¤Æ¤ó¡£¸þ¤³¤¦¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ï¤±¤ä¡¢¤³¤ó¤À¤±¡Ê¹ë±«¤Ç¡ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤ó¡×
12À¤ÂÓ20¿Í¤¬¤¤¤¿½¸Íî¤Ï¡¢¿ÌºÒ¸å¤Ï3À¤ÂÓ¤Ë¡£
Ã«Æâ¶Ñ¤µ¤óQ. º£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡©¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡¢¥¼¥í¡£·ú¤Æ¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤³¤³¤Ç½»Âð¤Ï¥À¥á¤Ã¤Æ¡£µÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Î»³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡£¤â¤¦¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÂÇ±ÛÄ®¤Î¶èÄ¹¡¢Ã«Æâ¶Ñ¤µ¤ó¡£ÃÏ¿Ì¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¡¢½¸Íî¤«¤é¤ª¤è¤½3¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ø¤Î½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡£
Ã«Æâ¤µ¤ó¡Ö¡ÊÃÏ°è¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¡Ë»Ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó°ì½ï¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡Ä°Õ¸«¤¬¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
½¸Íî¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬70ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬»Ô³°¤ËÈòÆñ¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½¸Íî¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÆñ¤·¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿Ã«Æâ¤µ¤ó¡£°ÜÅ¾¤Î·×²è¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«Æâ¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¸Ä¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤é¤ó¡£¸å¡¹¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤»¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Í¡×²¾Àß½»Âð¤òºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤ËÅ¾ÍÑ °ÜÅ¾¤ò¤Ï¤Ð¤à²ÝÂê
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡Ä
ÎØÅç»Ô¡¦ºä¸ý»ÔÄ¹¡ÖÊÌ½êÃ«Ä®¤È°ð½®Ä®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁêÃÌ²ñ¤äÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÅ¾Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª¤ª¤à¤Í¤ÎÌÜ½è¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
°ÜÅ¾¤ò´õË¾¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÃÏ¶è¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÌ½êÃ«Ä®¤È°ð½®Ä®¤Î°ÜÅ¾Àè¤Î¸õÊä¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¡¢ÊÌ½êÃ«Ä®¤Î½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬²¾Àß½»Âð¤ÇÊë¤é¤¹»³´ßÄ®¡£»Ô¤Ïº£¤¢¤ë²¾Àß½»Âð¤ò²þ½¤¤·¡¢ºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÁÒ»³¤µ¤ó¡Ö¡Ê»³´ßÄ®¤Ï¡ËÀÅ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤¤¡£Ç¯´ó¤ê¤âÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤âÉÂ±¡¤Ê¤ó¤«¤âÊâ¤¤¤ÆÌô¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¶á¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤¿¤é¤³¤³¤Ë¤ª¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ê¤ã¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤À¤¤¤ÖÊ¹¤¯¡×
¤³¤ÎÆü¡¢²¾ÀßÃÄÃÏ¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿½»Ì±¤¿¤Á¡£¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢½¸Íî¤Îå«¤Ï¸Ç¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
ÊÌ½êÃ«Ä®¤Î½»Ì±¡ÖÃÏ¿Ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾å²¼´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë°û¤ó¤À¤ê¤·¤È¤Ã¤¿¤«¤é·Ò¤¬¤ê¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤¾ìÌÌ¤È°¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡£º£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¾ìÌÌ¤Ë²ó¤Ã¤È¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡×
ÃÏ¿Ì¤«¤é2Ç¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡£¤¿¤À¡¢½»Ì±¤¬ºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤ËÆþµï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áá¤¯¤Æ¤â2Ç¯¸å¡£²¾Àß½»Âð¤Ë½»¤àÊÌ½êÃ«Ä®°Ê³°¤Î½»Ì±¤¬Âàµî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¡¢½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤Î»þ´ü¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
ÊÌ½êÃ«Ä®¤Î½»Ì±¡Ö½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤ä¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤ê¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤éÀ¸¤¤È¤ë¤¦¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡£¤À¤Ã¤Æ¼ã¤¤»Ò¤Ç50¤ä¤í¡£»ä¤é70¤Ç¤¢¤ÈÇ¯¾å¤ä¤·¡£È¾Ê¬³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤«¤ó¤È¡Ä¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤ËÌá¤ì¤Ð¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤ËÌá¤ì¤ó¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¦¤ï¤Í¡×°ÜÅ¾¤òÃÇÇ° ¤½¤ì¤Ç¤â¸Î¶¿¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï
°ìÊý¡¢½¸Íî¤Î°ÜÅ¾¤òÄü¤á¤¿Ã«Æâ¤µ¤ó¡£»Ô³¹ÃÏ¤Î¶á¤¯¤ËÃæ¸Å¤Î°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Âç¹©¤È¤·¤Æ¡¢ÈïºÒ¤·¤¿½»Âð¤Ê¤É¤Î½¤Á¶¤ËËÛÁö¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£¤âÄäÅÅ¤¬Â³¤¯¿À¼Ò¤Ø¡£½»Ì±¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯¶á¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦°Æ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿À¼Ò¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸ÅÃ«Íµ¤µ¤ó¡ÖÈà¡ÊÃ«Æâ¤µ¤ó¡Ë¤Î¿Í´ÖÀ¤È¤¤¤¦¤«¡£·ù¤Ê´é¤»¤º¤Ë¡ØÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÂç¹©¤µ¤ó¡×
Ã«Æâ¤µ¤ó¡ÖÃÇ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ó¤Í¤ó¡£¿ÌºÒÁ°¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢º£³§¤µ¤óº¤¤Ã¤È¤ë¤ï¤±¡£µÕ¤Ë½õ¤±¤Æ¤ä¤é¤ó¤Ê¤ó¡×
À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿Ã«Æâ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎØÅç¤Ë»Ä¤ëÍýÍ³¡£
Ã«Æâ¤µ¤ó¡ÖÄ¹¤¤¤³¤È½»¤ó¤É¤ë¤â¤ó¤Ç¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎØÅç¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤·¡¢ÎØÅçÊÛ¤Ç¤Ù¤é¤Ù¤é¤ÈÃý¤é¤ì¤ë¤¬¤¤¤Í¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Í¡×Q. ÎØÅç¤Ï¹¥¤¡©¡Ö¤Ï¤¤¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤òË¾¤ßÂ³¤±¤ë½»Ì±¡¢¤½¤·¤ÆÆ»È¾¤Ð¤ÇÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿½»Ì±¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢Ç½ÅÐ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
