¡Ú¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤1·î¤ÎNG¥³¡¼¥Ç¡ÛÏ·¤±¸«¤¨¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÃå¤Ö¤¯¤ì¡×!? Âç¿Í¤¬Èò¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È3¤Ä
Âç¿Í¤¬Èò¤±¤¿¤¤¡ÖÃå¤Ö¤¯¤ì¡×¤È¤Ï!? 1·î¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¥³¡¼¥Ç´¨¤µ¤âËÜ³Ê²½¤·¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÃå¤Ê¤¤¤È´¨¤¯¤Æ³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¨Àá¡£¤Ç¤âÃå¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢ÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÃå¤Ö¤¯¤ì¥³¡¼¥Ç¡×¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï1·î¤ËÈò¤±¤ë¤Ù¤NG¥³¡¼¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
NG1. ¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¤ß¤Ç¡Ö´é±Ç¤ê¤¬°Å¤¯¸«¤¨¤ë¡×¥³¡¼¥ÇÅß¤Ï¹õ¤ä¥°¥ì¡¼¡¢º°¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¡¢¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤ï¤»¤é¤ì¡¢±ø¤ì¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢´é±Ç¤ê¤¬°Å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¢§OK¥³¡¼¥Ç¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤ì¤¤¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æº¹¤·¿§¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ê¤É¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¡¢µ±¤¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
NG2. ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ç¡Ö²£¤ËÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡×¥³¡¼¥Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥í¥ó¥°¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬È´·²¡ª Äù¤á¤Ä¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÃå¹þ¤á¤Æ³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÈÉý¤¬¹¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²£¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ËÃå¤ëÉþ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤ËÊÑ²½¤â¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¡×¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌîÊë¤Ã¤¿¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§OK¥³¡¼¥Ç¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾®Êª¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢É¨¤Þ¤ÇÄ¹¤µ¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÇÌÜÀþ¤ò¾å¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ò¤¹¤é¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾®Êª¤Ê¤é¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤ä¥Ö¥ë¡¼¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÊÃ±¤Ë¿§¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤êÇÑ¤ê¤¬¤Ê¤¯Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
NG3. ¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿¡Öµ¯ÌÓÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡×¥³¡¼¥Ç¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÅß¤é¤·¤¤µ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥Ü¥¢¥³¡¼¥È¤Ë¥·¥ã¥®¡¼¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¦¡¼¥ëÄ´¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ï¤¤¤Æ¥¨¥³¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤ÏNG¡£µ¯ÌÓ´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¤¢¤«È´¤±¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§OK¥³¡¼¥Ç¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¥Ü¥¢ÁÇºà¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ïµ¯ÌÓ´¶¤Î¤Ê¤¤°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤òÁª¤Ö¤È¡ý¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥µ¥Æ¥óÁÇºà¤Î¥Õ¥ì¥¢¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿¥Ü¥¢¤Î¼Á´¶¤È¡¢¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥Æ¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¸ß¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤¤¢¤¿¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
