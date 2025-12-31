Âè31²ó¡Ö¶ä¤Îºü Silver Spoon¡×¡¿Îë¸¶´õ¼Â¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ëËÜ
¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ïº£¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢1ÅÙ¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¾ï¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´ðËÜ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤«¤ÈÂÁß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£Æü¤Ï¤½¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¡¢Çº¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ¤Î¿Ê³Ø¹»¤ÇºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¿ÊÏ©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦È¬¸®Í¦¸ã¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤Î´«¤á¤Ë¤è¤êÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Âç²Ü°ÐÇÀ¶È¹â¹»¤ËÆþ³Ø¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÔ²ñ°é¤Á¤Ë¤ÏÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¸ÍÏÇ¤¤¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£
Ãç´Ö¤ä²ÈÃÜ¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¥³¥±¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¡¢ÍïÇÀÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£ºî¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÄø¤ªÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎËÁÆ¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÈ¬¸®¤¬¿Ê³Ø¹»¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢ÀèÀ¸¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËÇÀ¶È¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢Åö»þ³ØÀ¸¤Ç¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆ±¤¸¤À¡ª¡×¤È¶¦´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊª¸ì¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¡£
¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÆ¨¤²¤ÏÍ¤ê¤Ç¤¹¡£Í¤êÍ¤ê¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï°ì¸«Êª»ö¤ò·Ú¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÈ¬¸®¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿§¡¹¤ÊÊª»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¤âÃúÅÙ¿ÊÏ©¤Î¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Î¤³¤Î¤¢¤ë¼ï³Ú´ÑÅª¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ »ëÌî¤ò¾¯¤·¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¼ï¤Îµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ä¡¢¾Íè¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë»å¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Âô»³°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤äÀèÀ¸Êý¤Î²¹¤«¤µ¡¢Ì¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î½Å¤ß¡¢¤½¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤ä¶»¤Ë¶Á¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Á°¤ËÆÉ¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¤¦ÆâÍÆ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£