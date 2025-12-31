¡Ú¥¶¥ï¤Ä¤¯Âç³¢Æü¡Û¿åÃ«Ë¡õ°ËÆ£Íö¡¢13Ç¯¤Ö¤êÉ×ÉØ¶¦±é¡¡¡È¸Æ¤ÓÌ¾¡É¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¡õ²Î¼ê¡¦°ËÆ£Íö¡Ê70¡ËÉ×ÉØ¤¬¡¢12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¡Ê¸å5¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×ÉØ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï¼Â¤Ë13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆTV½Ð±é¤·¤¿¿åÃ«Ë¡õ°ËÆ£ÍöÉ×ÉØ
¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡É¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡É¤¬¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ë¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¡£2022Ç¯°ÊÍè¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë»ûÏÆ¹¯Ê¸¤È¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤ËËèÇ¯¡¢»²Àï¤·¤Æ¤¤¿¿åÃ«¡£º£Ç¯¤ÏºÊ¡¦°ËÆ£¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¥¶¥ï¤Ä¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ2¿Í¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¿åÃ«¤¬¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Â¸½¤Ë¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ï¥È¥Ã¥×Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤·¤¤ì¤º¡¢¤Á¤µ»Ò¤â¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿°ËÆ£¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æ¡ÖÈþ¤·¤¤¡Á!!¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤¬¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¿åÃ«¤È²ñÏÃ¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ê¿åÃ«¤¬¡Ë¡ØÍö¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Íö¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÄ¾µå¤Î¼ÁÌä¡£¿åÃ«¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Íö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Íö¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ËÆ£¤â¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆTV½Ð±é¤·¤¿¿åÃ«Ë¡õ°ËÆ£ÍöÉ×ÉØ
¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡É¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡É¤¬¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ë¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¡£2022Ç¯°ÊÍè¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë»ûÏÆ¹¯Ê¸¤È¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤ËËèÇ¯¡¢»²Àï¤·¤Æ¤¤¿¿åÃ«¡£º£Ç¯¤ÏºÊ¡¦°ËÆ£¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤¬¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¿åÃ«¤È²ñÏÃ¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ê¿åÃ«¤¬¡Ë¡ØÍö¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Íö¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÄ¾µå¤Î¼ÁÌä¡£¿åÃ«¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Íö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Íö¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ËÆ£¤â¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£