¡¡Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç£³£°Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È£±£°£·¡×¤Ë¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤Î¹â¶¶¾ºÊ¿¡Ê£³£¶¡Ë¡áºë¶Ì¡¦£¹£¹´ü¡¦£Á£±¡á¤¬³«ºÅ£²ÆüÌÜ¡Ê£³£±Æü¡Ë¤À¤±¤À¤¬¼«ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¢ËÜ¤Ê¤É¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥¿¥¯¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¥ÎØ³¦¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¡£¥³¥ß¥±Á°¤ÎËÉÉÜ£Æ£±¡Ê£²£¶¡Á£²£¸Æü¡Ë¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÄÍËÜÎÜ±©¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡Ý¸¶ÂçÃÒ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Î¸å¤í¤ÇÅìÆüËÜ£³ÈÖ¼ê²ó¤ê¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÃ±µ³¤ÎÅçÂ¼¾¢¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬¸¶¤Ë¶¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤Î¸å¤Ï¥³¥ß¥±¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÍî¼Ö¤·¤Æ¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÊ³Æ®¡£·ë²Ì¤ÏÃ±µ³¤ÎËÌÀîÂç¸ÞÏº¡ÊÂçºå¡Ë¤¬¤Þ¤¯¤ê¤ÇÀ©¤·ÄÍËÜ¡¢¸¶¤ËÂ³¤¤¤Æ£´Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤Çº£´ü¡Ê£·¡Á£±£²·î¡Ë¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¶¥ÁöÆÀÅÀ¤Ï£¹£³¡¦£²£³¡£Íè´ü¤â£Áµé£±ÈÉ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼¡¤Î´ü¤Ï£Óµé£²ÈÉÉüµ¢¤¬ÍÎÏ¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥³¥ß¥±¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡ÖÍè¾ì¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¼èºàÃæ¤â¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é·ãÎå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«ºî¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï°ÊÁ°¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê¶¡µëÉÔÂ¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥ª¥¿¥¯¡£ËÜ¶È¤â½çÄ´¤Ç¡¢º£¸å¤âÆóÅáÎ®¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥±¤È¤¤¤¨¤Ð¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤â¿Íµ¤¡£°ÊÁ°¤Ë¶¥ÎØ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ä¥¸¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ï¡Ö¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¼«Ê¬¤Î½ÐÅ¸¾ì½êÁ°¤Ë¡Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Ì¾»É¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¡Ê£Ð£Ò¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¤Ë¤´¤í¤Ï´ØÀ¾¤«¤é¿·´©¤Ê¤É¤ò·È¤¨¤Æ½ÐÅ¸¡£Á°Æü¡Ê£³£°Æü¡Ë¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö£Í£Ö£Ð¤Ê¤ó¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¼èºàÃæ¤Ë¿·´©¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Çã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨ÃÇ¡£¡Ö¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¢É½»æ¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£