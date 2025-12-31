À¼Í¥¡¦½ïÊýÍ¤Æà¡¢»öÌ³½êÂà½ê¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¡¡Î¾¿Æ¤ÏÌîµå¡¦½ïÊý¹§»Ô¡õ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½ïÊý¤«¤Ê»Ò
¡¡À¼Í¥¤Î½ïÊýÍ¤Æà¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡×¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤¼¼¤á¤ë¡©ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡Ä½ïÊýÍ¤Æà¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢½ïÊýÍ¤Æà¤¬2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤òÎ¥¤ì³èÆ°¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ïÊý¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¡¢½ïÊýÍ¤Æà¤Ï¥¢¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤òÂà½êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ä¤é¤·¤¯¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ç¤¤ëÀº°ìÇÕ¤ÎÉ½¸½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤òÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½ïÊý¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØCUE¡ª¡Ù·îµï¤Û¤Î¤«Ìò¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¢¡Ù¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ö¡¼¥±Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDIALOGUE¡Ü¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦´ÆÆÄ¤Î½ïÊý¹§»Ô¡¢Êì¿Æ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ïÊý¤«¤Ê»Ò¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤¼¼¤á¤ë¡©ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡Ä½ïÊýÍ¤Æà¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢½ïÊýÍ¤Æà¤¬2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤òÎ¥¤ì³èÆ°¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ïÊý¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¡¢½ïÊýÍ¤Æà¤Ï¥¢¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤òÂà½êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡½ïÊý¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØCUE¡ª¡Ù·îµï¤Û¤Î¤«Ìò¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¢¡Ù¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ö¡¼¥±Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDIALOGUE¡Ü¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦´ÆÆÄ¤Î½ïÊý¹§»Ô¡¢Êì¿Æ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ïÊý¤«¤Ê»Ò¡£