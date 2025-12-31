¡ÈÆü³è½÷Í¥¡É¤«¤éËÁ¸±²È¤ËÅ¾¿È¡¦ÏÂÀô²í»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö²ñ¤¤¤¿¤½¤¦¤ËÐÊ¤ó¤Ç¡×ËÌ³¤Æ»¤Ç¼ç¿Í¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë°¦ÇÏ
¡ÖÏÂÀô²í»Ò¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¡¢¤³¤³ËÌ³¤Æ»»ÎÊÌ»Ô¤Ç¡¢²Æ¤Ï3¤«·î´Ö¤Û¤É¡¢Åß¤â12·î¤«¤é¤ªÀµ·î¤Þ¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤´Â¸Ì¿¤Ç¤·¤¿¤é¡¢º£¤â¤³¤Á¤é¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥Þ¡¼¥¯¥ó»³Áñ¤Ç»£¤é¤ì¤¿Æü³è½÷Í¥»þÂå¤ÎÏÂÀô¤µ¤ó
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÂÀô¤µ¤ó¤ÈÄ¹¤é¤¯¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿»ÎÊÌ»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Î¸µ´ÛÄ¹¡¢¿åÅÄ°ìÉ§¤µ¤ó¡£2025Ç¯7·î9Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤ò¼Å¤ó¤Ç¡¢ºß¤ê¤·Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÂÀô¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¤Î¶äºÂÀ¸¤Þ¤ì¡£1961Ç¯¤Ë¡ØÆü³è¡Ù¤ÎÀìÂ°½÷Í¥¤È¤Ê¤ê¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¡¢¾¾¸¶ÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¡ÈÆü³è»°¿ÍÌ¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ³èÌö¡£1983Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤ÇÆî¶Ë¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ¥Î»¤µ¤ìËÁ¸±²È¤Ë¡ÈÅ¾¿È¡É¤·¤Æ¡¢ËÌ¶ËÅÀ¤Ø¤ÎÅþÃ£¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1989Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤·¤Æ½é¤ÎËÌ¶ËÅÀÅþÃ£¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Î¡¼¥â¥Ó¥ë¤Ê¤É¤ÎÆÃ·±¤ò¤·¤¿ÃÏ¤¬»ÎÊÌ»Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÂÀô¤µ¤ó¤â»ÎÊÌ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÌ¶ËÅÀÅþÃ£¸å¤Î1991Ç¯¤Ë¡¢Ãµ¸¡»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ê¤É¤òÇîÊª´Û¤Ë´óÂ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿åÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡1997Ç¯¤Ë¤Ï»ÎÊÌ»Ô¤Ë¡È¥Þ¡¼¥¯¥ó»³Áñ¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¤ò·ú¤Æ¡¢Åìµþ¤È¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿¡£
¿è¤Çµ¤¤ÃÉ÷¤¬¤è¤¤¡È¹¾¸Í¤Ã»Ò¡É
¡Ö²Æ¤Ï»ÎÊÌ»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ëÅ·±öÀî¤Ç¥«¥Ì¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀî²¼¤ê¤ò¤·¡¢Äà¤Ã¤¿µû¤ò¼«Ê¬¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¤ê¡£Åß¤Ï¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥â¥Ó¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢ÇîÊª´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤Ðºî¤ê¤ÎÂÎ¸³¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÀãÍ·¤ÓÂÎ¸³¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÏÂÀô¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿»ÎÊÌ»Ô¤Î½»Ì±ÃËÀ¤Î1¿Í¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Þ¡¼¥¯¥ó»³Áñ¤ò·ú¤Æ¤¿ÅÚÃÏ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È»ä¤Î½êÍ¤¹¤ëËÒ¾ì¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¾ì½ê¤ò¤ªÂß¤·¤¹¤ë¤´±ï¤ÇÃç¤è¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÀô¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤ò¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡È¹¾¸Í¤Ã»Ò¡É¡£¿è¤Çµ¤¤ÃÉ÷¤¬¤è¤¯¡¢¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢»ÎÊÌ¤Ç¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÏÂÀô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÈÁêËÀ¡É¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¡¼¥¯¥ó»³Áñ¶á¤¯¤Î¾®²°¤Ë¡È¥µ¥é¥Ò¥á¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÌÆÇÏ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£ÏÂÀô¤µ¤ó¤¬Åìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï»ä¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÎÊÌ¤Ë¤¤¤ë´Ö¤ÏÈà½÷¤¬ËèÆü¡¢¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¤È²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥é¥Ò¥á¤âÏÂÀô¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯²û¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î½»Ì±ÃËÀ¡Ë
ÏÂÀô¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¥µ¥é¥Ò¥á
¡¡Ä¹Ç¯¡¢»ÎÊÌ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÏÂÀô¤µ¤ó¤À¤¬¡¢2020Ç¯¤«¤é¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì»þ´ü¤ÏÄÌ¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö»ÎÊÌ¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤â¥µ¥é¥Ò¥á¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤¬¼ýÂ«¤·¤ÆºÆ¤Ó»ÎÊÌ¤ËÄÌ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î»Ò¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ï»ä¤¬À¤ÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¡¢»þÀÞ¡¢ÏÂÀô¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤½¤¦¤ËÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¼ç¿Í¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¡¼¥¯¥ó»³Áñ¤âÆ±¤¸¡£
¡Ö¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¤«¤éÏÂÀô¤µ¤ó¼«¤é¥Þ¡¼¥¯¥ó»³Áñ¤Î²°º¬¤ä³°ÊÉ¤Î¥Ú¥ó¥¤òÅÉ¤êÄ¾¤¹¤Ê¤É½¤Íý¤ò¤·¤Æ¡¢¿·ÃÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£½»¤ßÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£¸å¤Î»³Áñ¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«»ä¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î»³Áñ¤ÇÏÂÀô¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾·¤¤¤Æ¿©»ö²ñ¤È¤«³«¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»ÎÊÌ¤ÎÉ÷·Ê¤Ï¡¢ÏÂÀô¤µ¤ó¤Îµ¢¤ê¤òº£¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¨¡¡£