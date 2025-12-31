ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÀ¨¤¤¡¢Ê¢¶Ú¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡×¡Ö¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤â¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê25¡á²£ÉÍ¥´¥à¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓ¹¾¤Ï¡Ö2025Ç¯¡¢¤â¤¦¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ëÎÏ¤ÏÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢½Å¤ê¤ÇÉé²Ù¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Î·ü¿â¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¡¢Âô»³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤¯¤é¤¤¡¢¿É¤¯¤Æ¤¤Ä¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤è¤ê¤â½¼¼Â¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡¢Ê¢¶Ú¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡×¡Ö¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤âÊ¢¶Ú¤âÀ¨¤¤¡×¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î·ÑÂ³¡ª¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£