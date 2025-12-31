ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¡º£ÆüÌ¿Æü¤ÎÂç½÷Í¥¤ËÆÏ¤±¤ë¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¡¡·Á¸«¤Çºî¤Ã¤¿ÉÊ¤òÈäÏª¡Ö¤¼¤Ò¡Ä¸«¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²Î¼ê¤ÎÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê67¡Ë¤¬31Æü¡¢Æ±¶É¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÇò¡ªº£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¡Ê¸å5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¤³¤ÎÆüÌ¿Æü¤ÎÂç½÷Í¥¤Î¡È·Á¸«¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò½Ð¾ì¼Ô¤é¤¬ËÜÈÖÄ¾Á°¤ËÀ¸ÅÐ¾ì¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤äÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹Ä¾Á°ÆÃÈÖ¡£ÀÐÀî¤ÏNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤é°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¶Ê°áÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»äÉþ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£º¸¶»¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤ÃåÊª°áÁõ¤òÃå¤¿¾®¤µ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±¦¼ê¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤ÎÂÓ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¶Å¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤Î½÷Í¥¡¦¿ÀÄÅ¤Ï¤Å¤¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤Å¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦»ä¤Î¤ªÍ§Ã£¡Ä¿ÀÄÅÁ±¹Ô¤µ¤ó¤È¡ÊÃæÂ¼¡Ë¥á¥¤¥³¤µ¤ó¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤Î¡Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¡ËÃåÊª¤Ï¡¢¥á¥¤¥³¤µ¤ó¤Î¤ªÃåÊª¤Çºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃæÂ¼¥á¥¤¥³¤µ¤ó¤Ï°ìºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡¢ÇÙºÉÀò¾É¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¡Ö¥á¥¤¥³¤µ¤ó¡¢º£Æü¤´Ì¿Æü¤Ç¡£¤¼¤Ò¡Ä¸«¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢Å·¹ñ¤Î¥á¥¤¥³¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¹ÈÇò¤Ç¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤ò3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¡£NHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤ÎÁÔÂç¤Ê¥³¥é¥Ü¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£