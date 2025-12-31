Ž¢¿Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤Ž£¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤¬°ìÈÖ´í¤Ê¤¤¡Ä50Âå¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤Ž¢ÆÍÁ³¤Î²ð¸îŽ£¤ò¾·¤¯"¿Æ¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½"
¢£¡ÖµÞ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ï»Ò¶¡¤Î´ª°ã¤¤
¿Æ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¸µµ¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌµ°Õ¼±¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¡¢¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤ä¿ê¤¨¤òÌµ°Õ¼±¤Ë»ë³¦¤«¤é±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÎÉã¤Ïµ»½Ñ¿¦½Ð¿È¤Ç¡¢80Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼«¤éÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¤¹¤Ç¤Ë56ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÉã¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¥Ü¥±¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èº¬µò¤Î¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉã¤Ë87ºÐ¤´¤í¤«¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Éã¤ÎÉÔÄ´¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»ä¤¬Éã¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃíÊ¸¤òÁàºî¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸åÆü¡¢Éã¤Ï¤Ò¤É¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¡ÖÅ¹¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¿Í¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¬Ìó°ãÈ¿¤À¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤ÆÅ¹Â¦¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡ÖµñÀä¤Îµ²±¡×¤¬ºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì¸«¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÏÅâÆÍ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡Â¦¤¬¡Ö¿Æ¤Ï¸µµ¤¤Ê¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¸½¼Â¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ÛÊÑ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¿Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤ËÍ×Ãí°Õ
¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¿Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¸½¼Â¤Î¿ê¤¨¤òÇ¾¤¬Ìµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬Î¹¹Ô¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤È°Â¿´¤·¡¢°ÛÊÑ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¿Æ¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª°å¼ÔÍÍ¤«¤é¡Ö¤â¤¦Æó¿Í¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤µ¤¨¡¢»ä¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸å¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¾õÂÖ¤Ï´°Á´¤Ë¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºòÆü¤Î¿Æ¤Èº£Æü¤Î¿Æ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡ÖºòÆüÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤éº£Æü¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¹Í¤¨¤ëº¬µò¤Î¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤Ï¡¢½é´üÂÐ±þ¤òÃÙ¤é¤»¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢°Õ¼±Åª¤ËÂè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤òÍ§¿Í¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤ê¡¢·»Äï¤È°ì½ï¤ËÎ¾¿Æ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¿Æ¤ÎÏ·¤¤¡×¤ò¼«³Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌó5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»³¸ý¸©¤Î¼«Âð¤«¤é¼Â²È¤Î²£ÉÍ¤Þ¤Ç±óµ÷Î¥²ð¸î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡Ö¿Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤ò³°¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤Î¸½¾õ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤Þ¤Ç¤â»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²°Ê³°¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤Î¿ê¤¨¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¿Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤ò¤¦¤Þ¤¯ÃæÏÂ¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿Æ¤ÎµÞ·ã¤ÊÏ·¤¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥é¥Ã¥×¤Î»È¤¤Êý¤ÇÏ·¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤ë
¿Æ¤ÎÏ·²½¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤ÊÆ°ºî¤ËÍ½Ãû¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Êì¤Î°ÛÊÑ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò¾å¼ê¤¯°·¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥é¥Ã¥×¤ò°ú¤¤¤ÆÀÚ¤ê¡¢´ï¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤Ë¤Ï¡¢»ØÀè¤Î´ïÍÑ¤µ¤È°ìÄê¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£80ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤«¤éÊì¤¬¥é¥Ã¥×¤ò¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤·¤Æº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢»ØÀè¤Îµ¡Ç½¤¬³Î¼Â¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò²ó¤¹ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤â½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£»ØÀè¤ÎÎÏ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö»ØÀè¤Î»Å»ö¡×¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬À¸³èÁ´ÈÌ¤Î»Ù¾ã¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¤ªÉ÷Ï¤¤äÀöÌÌÂæ¤Î¿å¹¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤äÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇåºÎï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Æ¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤³¤½¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÀÅ¤«¤ÊSOS¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤Î¤â°ì¶ìÏ«
¿Æ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤òµ¿¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤¤¿Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ü¥±¤Æ¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¡ºº¤ò´è¤Ê¤Ëµñ¤ß¤Þ¤¹¡£
²ð¸î·Ð¸³¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤¿»öÎã¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÂ²¤¬¼þ°Ï¤ÎÃÎ¿Í¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¥Ü¥±Ï·¿Í¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤éº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤è¤Í¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ï¤¿¤È¤¨Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÏÃª¤Ë¾å¤²¡¢Â¾¿Í¤Î¿ê¤¨¤Ï±Ô¤¯»ØÅ¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ë¸¡ºº¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ì¤Ð¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬Êø²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ä¤ÏÂè»°¼Ô¤Î¸¢°Ò¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö°å»Õ¤ÎÎÏ¡×¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»öÁ°¤Ë´Ç¸î»Õ¤ä°å»Õ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤Ï·è¤·¤ÆÅÁ¤¨¤º¡¢¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÃ¯¤Ç¤â¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤ÇÇ¾¤Î·¹¸þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦Í¶Æ³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯Áê±þ¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤È¤·¤ÆÌô¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¼£ÎÅÌô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´è¸Ç¤Ç¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤Áê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆþµïÅöÆü¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ä¤¤â¤Î
»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤â¡¢ÆÃ¤ËÆþµïÅöÆü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È³Ð¸ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºòÆü¤Þ¤Ç¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢ÌÀÆü¤«¤é¹Ô¤¯¤è¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¿Æ¤¬¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤«¡×¤È·ã¹·¤·¡¢·ã¤·¤¤Äñ¹³¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Éã¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÜÀßÆþµï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òº¬µ¤¶¯¤¯ÅÁ¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÏÅö»þ¡¢90ºÐ¶á¤¤Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ²È¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÄã¸Â¤Î²È»ö¤ÇÂÎÎÏ¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ÜÀß¤Ê¤é¿©»ö¤äÁÝ½ü¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢»Ä¤Ã¤¿Í¾ÎÏ¤Ç¹¥¤¤Ê¥«¥é¥ª¥±¤ä¼ñÌ£¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Éã¤Ï²¿ÅÙ¤âÆþµï¤òµñ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÆþµï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÉÔËþ¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¶¡Â¦¤Î°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼ÙËâ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤à¤·¤í»ÜÀß¤ËÆþ¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔËþ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÎ¾¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éº¬µ¤¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢»×¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤È¤¤Ï¤¤Ã¤ÈÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖÉ×ÉØÆ±¼¼¡×¤Ë¤Ï¡È¶¦ÅÝ¤ì¥ê¥¹¥¯¡É¤¬¤¢¤ë
»ÜÀßÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢²¿¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤â½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢µÞ¤ÊÆþ±¡¤äÅ¾ÅÝ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Öº£¤¹¤°Æþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¡×¤Ë·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í×²ð¸î¾õÂÖ¤ÇÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ÇÆþ±¡¤·¡¢ºßÂð²ð¸î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤Ê¤ì¤ÐÂà±¡Á°¤Ë»ÜÀß¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¾Ç¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤ÎÀ³Ê¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»ÜÀß¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Î¤Á¤Î¤Á¿Æ»Ò¤Ç¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ò»³±ü¤Î»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¿Í¤òÆø¤ä¤«¤¹¤®¤ë¾ì½ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Ï°ìµ¤¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¿Æ¤«¤éÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¶¡Â¦¤âµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤¬70Âå¤Î¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»ÜÀß¤ò¿Æ»Ò¤Ç¸«³Ø¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ»ÜÀßÆâ¤Ç¡ÖÉ×ÉØÆ±¼¼¡×¤òÁªÂò¤¹¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£É×ÉØÆ±¼¼¤Ë¤¹¤ì¤ÐÈñÍÑ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Â°×¤Ë¡ÖÉ×ÉØÆ±¼¼¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶¦ÅÝ¤ì¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö24»þ´ÖÉ×ÉØ¤Ç°ì½ï¡×¤Ï¶ìÄË¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤
°ì¸«ÍýÁÛÅª¤Ë»×¤¨¤ëÆ±¼¼À¸³è¤Ç¤¹¤¬¡¢Æó¿Í¤Î¡ÖÍ×²ð¸îÅÙ¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¾ì¹ç¤âÉã¤Î¶¯¤¤´õË¾¤ÇÉ×ÉØÆ±¼¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤¬ÌëÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì²ð½õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±¼¼¤ÎÉã¤â¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸µµ¤¤ÊÊý¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ìë¤ÊÌë¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤Â³¤±¡¢¿çÌ²¤òÁË³²¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¼«Âð¤ÇÏ·Ï·²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÁÓ¼º¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤ËÆþµï¤¹¤ëÁ°¤«¤éÃç¤Î¤¤¤¤É×ÉØ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢24»þ´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×¤Ï¼ñÌ£¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢ºÊ¤ÏÍ§Ã£¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä±ßËþ¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢É×ÉØÆ±¼¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯24»þ´Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´Ø·¸À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢70Âå°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ×¤¬ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÊýÅª¤ËÍê¤ß¤´¤È¤ò¤·¡¢ºÊ¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÉ×ÉØÁü¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤Ç¤¹¤È¡¢ºÊ¤Î¤Û¤¦¤¬¸µµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆ±¼¼À¸³è¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê°ìµ¤¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢ºÊ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¸¶°ø¤ÇÉ×¤Ï¤µ¤é¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·É×ÉØÆ±¼¼¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÜÀßÂ¦¤È¤Ï»öÁ°¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ï°Â¿´¤Î¤¿¤á¤ËÆ±¼¼¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÊÌ¼¼¤Ë°Ü¤ë¡×¤È¤¤¤¦½Ð¸ýÀïÎ¬¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿Æ¤ò»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¿ÆÉÔ¹§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
²ð¸î·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Âð¤Ç´Ç¤ë¤Î¤¬¿Æ¹§¹Ô¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ÆÉÔ¹§¡×¤È¤¤¤¦Æó¹àÂÐÎ©¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ð¸î¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¿Æ¤Ë¤É¤³¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Æ¤¬¤¤¤«¤Ë²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆºßÂð²ð¸î¤òÂ³¤±¡¢²ÈÂ²¤¬ÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¤âÈá¤·¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ¹§¹Ô¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¿Æ¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¡¢ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤òÍê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ÎÊü´þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀ¸³è¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ï¡Ö²ð¸î¤È¤¤¤¦Ï«Æ¯¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó°ì¿Í¤Î¡ÖÂ©»Ò¡¦Ì¼¡×¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤¢¤ë½÷À¤Ï¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¹²¤¿¤À¤·¤¯ÊÒÉÕ¤±¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤¿¤ÀÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ªÃã¤ò°û¤ß¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢¿Æ¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¤°¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È»Ò¶¡¤ÎÁÐÊý¤¬·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¡Ö¾ì¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î²¹¤«¤¤»þ´Ö¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤«¤é»ÜÀß¤Î¼ïÎà¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤ÇÉÔËÜ°Õ¤Ê»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ²ð¸î¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢¿Æ¹§¹Ô¤Î¤¢¤ë¤Ù¤·Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾åÂç²¬ ¥È¥á¡Ê¤«¤ß¤ª¤ª¤ª¤«¡¦¤È¤á¡Ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡¢²£ÉÍ¡Ê¾åÂç²¬¼þÊÕ¡Ë°é¤Á¡£¸½ºß¤Ï»³¸ý¸©ºß½»¡£1µé·úÃÛ»Î¡¢¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤ÎÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Þ¥ó¥¬¤È¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤¬»Å»ö¡£Ãø½ñ¡Ø¥¥Ã¥Ñ¥ê¡ª¤¿¤Ã¤¿5Ê¬´Ö¤Ç¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡Ù¤Ï¡¢130ËüÉôÄ¶¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡£¡ØÏ·¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¤æ¤ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¡Ù¡Ø°äÅÁ»Ò¤¬»ä¤ÎºÍÇ½¤âÉÂµ¤¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Ç²ò·è¡¡¿Æ¤Î²ð¸î¤È¤ª¶â¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Ç²ò·è¡¡¿Æ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤È¤ª¶â¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Ç²ò·è¡¡Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¿ÆÉÔ¹§¡©¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤É²ð¸î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ãø½ñ¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ ¾åÂç²¬ ¥È¥á¡Ë