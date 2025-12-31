¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÍèÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ÏÌ¾¸Å²°³«ºÅ¡¡Ç¯ÌÀ¤±°ìÈ¯ÌÜ¤Ï£³·î¡ÖºùÄíÂçÀ¤ vs ¥°¥¹¥¿¥Ü¡×¡ÖÂçÅç vs ¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÂç²ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¹©»ö¤ËÈ¼¤¤»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎµÙ·ÆÌÀ¤±¤Ëºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¤Î¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤ËÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£²¡×¡Ê£³·î£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ì£Á£Î£Ä£Í£Á£Ò£Ë£±£³¡×¡Ê£´·î£±£²Æü¡¢¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¡Ë¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤ËÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£³·îÂç²ñ¤Ç¤Î¡Ö¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü vs ºùÄíÂçÀ¤¡×¡¢¡ÖÂçÅçº»½ïÎ¤ vs ¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡×¡Ö¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯ vs ÁêËÜ½¡µ±¡×¡¢¡ÖÀ¬Ìðµ® vs ¥È¥Ë¡¼¡¦¥é¥é¥ß¡¼¡×¤â·èÄê¡££³·î¡¢£´·î¤¤¤º¤ì¤«¤Î»²ÀïÍ½Äê¤È¤·¤ÆÇë¸¶µþÊ¿¤È°ËÆ£Íµ¼ù¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥¹¥¿¥Ü¤ËÄ©¤à·Á¤Ë¤Ê¤ëà¥µ¥¯¥¸¥å¥Ë¥¢¤³¤ÈÂçÀ¤¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¿´¤¬Ìö¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤òºî¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºùÄíÂçÀ¤¤ÎÂç³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£Çë¸¶¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÊ¿ËÜ¤È¤â¤¦£±²ó¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£··î¤Î£Ù£Á¡½£Í£Á£ÎÀï¸å¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¶â¸¶ÀµÆÁ¤Î°úÂà¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ÈÂ²¡¢½ê±ÑÃË¡¢Ä«ÁÒ³¤¤«¤é²ÖÂ«¤¬Â£Äè¤µ¤ì¡¢£±£°¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¶â¸¶¤Ï¡Ö¤â¤¦¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¼«Ê¬¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¤Þ¤¯¤³¤È¡£Ä«ÁÒ³¤¤Ë£Õ£Æ£Ã¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ½ê±ÑÃË¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¸«Á÷¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½ÉÌ¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³ÊÆ®µ»¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£