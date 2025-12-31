Ž¢¤¤¤äŽ¤¤Ç¤â¡ÄŽ£¤¬¸ýÊÊ¤À¤È¼ºÇÔ¤¹¤ë¡Ä1000Ç¯Á°¤ÎÌ¾ºËÁê¤«¤é³Ø¤ÖŽ¢¿¦¾ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼Ž£¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï
¢¨ËÜ¹Æ¤ÏÁýÅÄ¸ºî¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀ¤³¦»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·³È÷·Ú»ë¤Î¡ÖÊ¸¿ÍÀ¯¼£¡×¤Î¥Ä¥±
Á×Âå¤ÎÀ¯¼£²È¡¢²¦°ÂÀÐ¡Ê1021¡Á1086Ç¯¡Ë¤¬ºâÀ¯ºÆ·ú¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÁ×¡ÊËÌÁ×960¡Á1127Ç¯¡Ë¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¼¹ï¤Ê¹½Â¤Åª²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á×¤Ï¡¢Åâ¤ÎÌÇË´¡Ê907Ç¯¡Ë¸å¤Î¡Ö¸ÞÂå½½¹ñ»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº®Íð¤Î»þÂå¤ò½ªÂ©¤µ¤»¤ë·Á¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¹ñ²È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þÂå¡¢ÆüËÜ¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂç¾®¤ÎÀ¯¸¢¤¬Áè¤¤¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢Á×¤Ï·ú¹ñÅö½é¤è¤ê¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î°Ý»ý¡×¤ò½Å»ë¡£·³¿Í¤Ë¤è¤ëÀì²£¤ò·Ù²ü¤·¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÄã²¼¤µ¤»¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÆñ´Ø¤Î²ÊµóÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿Ê¸´±¡Ê´±Î½¡ËÃæ¿´¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¸ò¤Ç¤âÉðÎÏ¤è¤êÏÂ²ò¤òÁª¤Ó¡¢ËÌÊý¤ÎÎË¤È¤ÎÏÂÊ¿¤òÌÏº÷¡£1004Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö澶Ê¥(¤»¤ó¤¨¤ó)¤ÎÌÁ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ç°Õ¤ò·ë¤Ó¡¢°ìÄê¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿Á×¤Ë¤âÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£·ú¹ñ¤«¤éÌó80Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢À¾ËÌ¤ÎÊÕ¶¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤¬À¾²Æ¡Ê1038¡Á1227Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¶½¹ñ²È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î·ú¹ñ¼Ô¡¦Íû(¤ê)¸µÚß(¤²¤ó¤³¤¦)¤Ï¡¢¼«¤é¤ò¡Ö¹ÄÄë¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¹ÄÄë¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Á×¤Ï¡¢ÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÂÐ½è¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¨¡¨¡¤³¤³¤ÇÊ¿ÏÂ»Ö¸þ¹ñ²È¤Î¤Ò¤º¤ß¤¬ÏªÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£·³¿Í¤ÎÃÏ°Ì¤¬Äã¤¯¡¢Ê¸´±¤¬·³»ö»Ø´ø¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á×·³¤ÏÃø¤·¤¯¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾²Æ¤Ë´öÅÙ¤âÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹ñ¤¬µçÃÏ¤Ë´Ù¤ëÃæ¤ÇºËÁê¤ËÈ´Å§
ºÇ½ªÅª¤ËÁ×¤Ï¡¢¡Ö·ÄÎñ¤ÎÏÂÌó¡Ê1044Ç¯¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶þ¿«Åª¤Ê¾ò·ï¤ÇÀ¾²Æ¤ÈÏÂÊ¿¤ò·ë¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤È¹ÖÏÂ¤Ë¤«¤«¤ë·³»öÈñ¡¦Çå½þ¶â¤ÎÇüÂç¤Ê»Ù½Ð¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÇÀÌ±¤äÎíºÙ¤Ê¾¦¹©¶È¼Ô¤Ø¤ÎÁýÀÇ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅ¾²Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Á×¤ÏºâÀ¯Æñ¤Ë´Ù¤ê¡¢Ì±½°¤ÎÀ¸³è¤Ï¤Ò¤ÃÇ÷¡£¼Ò²ñÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¡¢È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤â¤È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºËÁê¡¦²¦°ÂÀÐ¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÃá½ø¤äÆÃ¸¢¤ËÆ§¤ß¹þ¤àÂçÃÀ¤Ê¡Ö¿·Ë¡²þ³×¡×¤ËÃå¼ê¤·¡¢¹ñ²È¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¼¹ï¤ÊºâÀ¯Æñ¤È¼Ò²ñÉÔ°Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢1072Ç¯¡¢²¦°ÂÀÐ¤¬¿À½¡¹ÄÄë¤Î¤â¤È¤ÇºËÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤¬¼Â¹Ô¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤Ë¡Ö¿·Ë¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÏ¢¤Î²þ³×¤Ç¤·¤¿¡£ ²¦°ÂÀÐ¤Î²þ³×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëºÐ½Ðºï¸º¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢ºâÀ¯¤ÎºÆ·ú¤È¡¢ÇÀÌ±¡¦Ãæ¾®¾¦¿Í¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°ÂÄê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£³×¿·Åª¤Ê²þ³×¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ë½¸Ìó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
• ÊÝ¹ÃË¡¡§³ÆÇÀÂ¼¤ÇÌ±Ê¼¤òÁÈ¿¥¤·¡¢¼£°Â°Ý»ý¤òÌ±´Ö¤ÇÃ´¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¡£
• ÊÝÇÏË¡¡§·³ÇÏ¤Î°éÀ®¤òÇÀÌ±¤Ë°ÑÂ÷¡£·³ÇÏ³ÎÊÝ¤ÈÈñÍÑºï¸º¤òÎ¾Î©¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ²È¤Î·³»öÈñ¤òÍÞÀ©¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
• ÇÀÅÄ¿åÍøË¡¡¦ÞËÅÄË¡¡§¼£¿å¡¦ÇÀÃÏ³«È¯¤ò¹ñ¤¬Ã´¤¤¡¢À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¡£
• ÀÄÉÄË¡¡§ÇÀ´×´ü¤Ëº¤µç¤¹¤ëÇÀÌ±¤Ø¡¢¹ñ¤¬ÄãÍø¤ÇÍ»»ñ¤ò¼Â»Ü¡£¹âÍøÂß¤·¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤òËÉ»ß¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÀÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¹ñ²È¤Î¼ýÆþ¸»¤â³ÎÊÝ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
• »Ô°×Ë¡¡§´±±Ä¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤òÀßÎ©¤·¡¢Ãæ¾®¾¦¿Í¤Ë¾®¸ýÍ»»ñ¤ò¼Â»Ü¡£
• ¶ÑÍ¢Ë¡¡§ÊªÎ®¤äÊª»ñÄ´Ã£¤Ë¹ñ¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¡¢Êª²Á¤ÎµÞÊÑ¤òÍÞÀ©¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ò¹ñ²È¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¾¦¿Í¤ÎÆÈÀê¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢·ÐºÑ¤Î²¼»Ù¤¨¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ã¼ê¤òÅÐÍÑ¡¢´ûÆÀ¸¢±×ÇÉ¤òÇÓ½ü
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿²þ³×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î´ûÆÀ¸¢±×¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃÏ¼ç¤äÂç¾¦¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÎÏÁØ¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¤Î´±Î½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¾åÁØ³¬µé¤Î²È·Ï¤ä¿ÍÌ®¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥ÆâÉô¤«¤é¤âº¬¶¯¤¤Äñ¹³¤äË¸³²¤¬À¸¤¸¡¢²þ³×¤Î¿ÊÅ¸¤òÁË¤àÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²¦°ÂÀÐ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ã¼ê´±Î½¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅÐÍÑ¡£Èà¤é¤ò½¸¤á¤¿¿·ÁÈ¿¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²þ³×¤Î´ë²è¤È¼Â¹Ô¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿À½¡¹ÄÄë¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢È¿ÂÐÇÉ¤Ï¼¡¡¹¤ÈÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐÇÉ¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢Îò»Ë²È¤È¤·¤Æ¤âÃøÌ¾¤Ê»ÊÇÏ¸÷¤Ï¡¢²¦°ÂÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤³¤¸¡Ê°ÕÃÏ¤ÃÄ¥¤ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢µÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÑÀª¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢²¦°ÂÀÐ¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²¼¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢¿À½¡¹ÄÄë¤È¤Î´Ø·¸¤â°²½¡£ºËÁê¤ÎºÂ¤òÂà¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬ÅÐÍÑ¤·¤¿¿·Ë¡ÇÉ´±Î½¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¸å¤âÀ¯¸¢Ãæ¿õ¤Ë»Ä¤ê¡¢°ìÄê´ü´Ö²þ³×¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¦°ÂÀÐ¤Î²þ³×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹½Â¤Åª¤ÊºâÀ¯ÀÖ»ú¤È¼Ò²ñÉÔ°Â¤Î¤Ê¤«¡¢È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¸½Âå¤Î·Ð±Ä¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£»ÖÈ¾¤Ð¤Ç¼ºµÓ¡¢»à¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¹ñ¤ÏÌÇË´
²¦°ÂÀÐ¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¿·Ë¡²þ³×¡×¤Ï¡¢ºâÀ¯´íµ¡¤È¼Ò²ñÉÔ°Â¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢Á×¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ²è´üÅª¤Ê»î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉ¾²Á¤âË§¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1085Ç¯¡¢²þ³×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¿À½¡¹ÄÄë¤¬»àµî¤¹¤ë¤È¡¢À¯¼£¤ÎÎ®¤ì¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£À¯¸¢¤ò¾¸°®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¦°ÂÀÐ¤Î²þ³×¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖµìË¡ÇÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÝ¼éÅª¤Ê´±Î½¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¿·Ë¡ÇÉ¡×¤Î´±Î½¤¿¤Á¤ò°ìÁÝ¤·¡¢²¦°ÂÀÐ¤ÎÀ¯ºö¤â¼¡¡¹¤ÈÅ±²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ²¦°ÂÀÐ¤Ï¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼ª¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍâÇ¯¤Î1086Ç¯¤ËÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Á×¤Ç¤Ï¡Ö¿·Ë¡ÇÉ¡×¤È¡ÖµìË¡ÇÉ¡×¤¬À¯¸¢¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦ÇÉÈ¶¹³Áè¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤¬À¯¸¢¤ò°®¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÊý¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤Î¤¯¤êÊÖ¤·¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á×¤ÎÀ¯¼£¤Ïº®ÌÂ¤·¡¢¹ñ¤Ï½ù¡¹¤Ë¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¦°ÂÀÐ¤Î»à¤«¤é¤ï¤º¤«41Ç¯¸å¤Î1127Ç¯¡¢ËÌÊý¤Î°ÛÌ±Â²¡¦¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ×¤ÏÌÇË´¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹Ä¼¼¤Î°ìÉô¤ÏÆîÊý¤ËÆ¨¤ì¡ÖÆîÁ×¡×¤È¤·¤ÆºÆ¶½¡Ë¡£
¢£²á¾®É¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡ÖÉÔÀ¤½Ð¤Î±ÑÍº¡×
²¦°ÂÀÐ¤Î²þ³×¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÃÎ¼±¿Í¤äÀ¯¼£²È¤«¤é¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ï·è¤·¤ÆË§¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Èà¤Î²þ³×¤¬·ë²ÌÅª¤ËÀ¯¼£¤ÎÊ¬Îö¤ò¾·¤¡¢Á×¤Î¿êÂà¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
20À¤µª¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÎÂ(¤ê¤ç¤¦)·¼Ä¶(¤±¤¤¤Á¤ç¤¦)¤Ï¡¢²¦°ÂÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔÀ¤½Ð¤Î±Ñ·æ¤Ë¤·¤ÆÅ·²¼¤ÎÈðëî(¤Ò¤Ü¤¦)¤ò¤¢¤Ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤¤Î¤Á¤¬¤¤¤³¤½¤¢¤ì¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤é¤·¤¤¡£À¾ÍÎ¤Ç¤Ï¥¯¥í¥à¥¦¥§¥ë¡¢¤ï¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï²¦°ÂÀÐ¤À¤Ã¤¿¡£²¦°ÂÀÐ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ï¤¬¹ñÌ±¤Î°·¤¤¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÉÕÏÂÍëÆ±¤·¤Æ¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ï¡¢µìË¡ÅÞÀ¯¸¢¤ÎÀÎ¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Æñ»ö¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿Í¦µ¤¤ò¾Î¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Î»ö¶È¤ä¼£ÀÓ¤Î±óÂç¤µ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²¦°ÂÀÐ¤¬¤É¤ì¤Û¤É³×¿·Åª¤Çº¤Æñ¤Ê²þ³×¤ËÄ©¤ó¤À¤«¤òÊª¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ¦µ¤¤ÈÀè¸«À¤¬¤¤¤«¤Ë²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Í¥¤ì¤¿À¯ºö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Ê¤áÊý¤¬Âç»ö
²¦°ÂÀÐ¤Î²þ³×¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î»ýÂ³Åª¤Ê°ÂÄê¤ÈºâÀ¯·òÁ´²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢¤¤ï¤á¤ÆÀïÎ¬Åª¤«¤Ä¹½Â¤Åª¤Ê¤È¤êÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÎÆÈÃÇÅª¤Ê»ÑÀª¤äÈ¿ÂÐÇÉ¤È¤ÎÂÅ¶¨¤Ê¤ÂÐÎ©¤¬¡¢À¯Áè¤ò¾·¤¡¢Ä¹´üÅª¤Êº®Íð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿À¯ºö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤¦¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤à¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¦°ÂÀÐ¤Î²þ³×¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯ºö¤ä¹½ÁÛ¤ÎÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÂÐÏÃ¡¦¹ç°Õ·ÁÀ®¡¦¿®Íê¤Î¹½ÃÛ¡×¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¦°ÂÀÐ¤Î¡Ö¿·Ë¡²þ³×¡×¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎÁÈ¿¥¤ä»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÊÑ³×¤¬³Ø¤Ù¤ë¶µ·±¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡ÖÈ¿ÂÐÇÉ¤ò¤¤¤«¤Ë´¬¤¹þ¤à¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£ÊÑ³×¤Ë¤Ï¾ï¤Ë»¿ÈÝ¤¬¤È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿ÂÐÇÉ¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤³¤½¡¢²þ³×¤ÎÀ®ÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¦°ÂÀÐ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÃÌ¿ÁÈ¿¥¤òÀß¤±¡¢¼ã¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¿·Ë¡ÇÉ¡×¤Î´±Î½¤ò½ÅÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²þ³×¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡ÖµìË¡ÇÉ¡×¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¼ª¤ò·¹¤±¤º¡¢ÇÓ½ü¤¹¤ë»ÑÀª¤ò´Ó¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¿·Ë¡ÇÉ¤ÈµìË¡ÇÉ¤ÎÂÐÎ©¤Ï·ã²½¤·¡¢¸å¤ËÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÉÈ¶¹³Áè¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁ×¤È¤¤¤¦¹ñ²È¤ÎÊ¬Îö¤È¿êÂà¤ò¾·¤¯°ì°ø¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÈ¿ÂÐÇÉ¤Ï¼ÙËâ¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä
¸½Âå¤Ç¤â¡¢´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Î²þ³×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¿ÂÐÇÉ¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ ÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤¡¢¤Ä¤¤¡ÖÈ¿ÂÐÇÉ¤Ï¼ÙËâ¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢È¿ÂÐÇÉ¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢²þ³×¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¼Â¹ÔÃÊ³¬¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ°Õ¸«¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢È¿ÂÐÇÉ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¹çÍýÅª¡¦·úÀßÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤ë»ÑÀª¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤âÂº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢ÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¿Í¡¹¤â¼¡Âè¤Ë¶¨ÎÏÅª¤Ê»ÑÀª¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ°Õ¸«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈÝÄê¤·¤Ê¤¤ÂÐÏÃÎÏ¡×¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤Ë¤¹¤°¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤ªÏÃ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¹ÎÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÐÏÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÇÛÎ¸¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÃÛ¤¯ÁÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²þ³×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁ´°÷¤Î»¿Æ±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÇ¼ÆÀ¡×¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐÇÉ¤ò¡ÖÅ¨¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤À¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤¬¡¢·òÁ´¤ÊÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊÑ³×¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
²¦°ÂÀÐ¤ÎÎã¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¶¯°ú¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤Î´í¤¦¤µ¤È¡¢È¿ÂÐÇÉ¤òÌ£Êý¤ËÊÑ¤¨¤ë½ÀÆð¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤è¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë½ç½ø¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢²¦°ÂÀÐ¤Î¿·Ë¡²þ³×¤«¤é¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤ÂçÀÚ¤Ê»ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÃÊ³¬Åª¤Ë²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¡×¤Ç¤¹¡£
²¦°ÂÀÐ¤Ï¡¢ÇÀ¶È¡¦¾¦¶È¡¦¶âÍ»¡¦·³»ö¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÊñ³çÅª¤Ê²þ³×¤ò¡¢°ìµ¤¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬ºËÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï1072Ç¯¡£¤½¤Î¸å¤ï¤º¤«2Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê¿·Ë¡¤¬¼¡¡¹¤È»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²þ³×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Èµ¬ÌÏ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿È¯¤Èº®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²þ³×¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î
ËÜÍè¡¢²þ³×¤È¤Ï°ìÂÈô¤Ó¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨Àµ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¤É¤Î½çÈÖ¤Ç¡¢¤É¤Î¿¼¤µ¤Ç¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤¦¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
²¦°ÂÀÐ¤Î¿·Ë¡²þ³×¤Ï¡¢À©ÅÙÀß·×¤½¤Î¤â¤Î¤Ï²è´üÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤¬À°¤¦Á°¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤ÇÆ±»þ¿Ê¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÀ¯ºö¤ÎÄêÃå¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢º®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃÊ³¬Åª¤Ë²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÈ¿ÂÐÇÉ¤¬Èæ³ÓÅª¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÎÎ°è¤ä¡¢À®²Ì¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤êÁÈ¤ß¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
ÃÊ³¬Åª¤Ë²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢È¿ÂÐÇÉ¤òÅ¨¤Ë²ó¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ¤Ç¤¹¡£½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¿ÂÐÇÉ¤Ë¤â¡Ö¤³¤Î²þ³×¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²þ³×¤È¤Ï¡¢ÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶¦ÄÌ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä´°àú¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¿Ê¤á¤ë¤«¡×¤ÎÃúÇ«¤µ¤â¤Þ¤¿¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
²¦°ÂÀÐ¤Î²þ³×¤Ï¡¢»Ö¤Î¹â¤µ¤ÈÍýÁÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²þ³×¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÈÃÊ³¬Åª¤ÊÆ³ÆþÀïÎ¬¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤¿¡£
¸½Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐÇÉ¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¶¦´¶¤È¼Â¹ÔÎÏ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÜÅö¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ë
¡Ø°ÅÞ¤¿¤Á¤ÎÃæ²ÚÄë¹ñ¡Ù¡Ê²¬ËÜÎ´»ÊÃø¡¢¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë
¡ØÃæ¹ñ¤ÎÎò»Ë7¡¡Ãæ¹ñ»×ÁÛ¤È½¡¶µ¤ÎËÛÎ®¡¡Á×Ä«¡Ù¡Ê¾®Åçµ£Ãø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡Ë
----------
ÁýÅÄ ¸ºî¡Ê¤Þ¤¹¤À¡¦¤±¤ó¤µ¤¯¡Ë
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉôÄ¹¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£1974Ç¯¹Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¢µ¯¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤«¤é°Î¿Í¤ÎÅÁµ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ò¹¥¤ß¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ç¤ÏÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¤äÎò»Ë½ñ¤ò¼ê¤¢¤¿¤ê¼¡Âè¤ËÆÉ¤ß¤¢¤µ¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¼ÂÁ©¤ä·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢100¼Ò°Ê¾å¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦·Ð±Ä´´Éô¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Îò»Ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÂ¿¿ô¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÆüËÜ»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡¡Éð¾¤Ë³Ø¤Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎËÜ¼Á34¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£
----------
¡Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÁýÅÄ ¸ºî¡Ë