»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬À¤³¦¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¾®ÄÅ°ÂÆóÏº´ÆÆÄ¤ÎÌ¾ºî¡ÖÅìµþÊª¸ì¡×¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2013Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ²ÈÂ²¡×¤À¡£2011Ç¯¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿ËÜºî¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤Ç°ìÅÙ¤ÏÀ©ºî¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£µÓËÜ¤ò2012Ç¯5·î¤ÎÅìµþ¤ÎÀßÄê¤ËÊÑ¤¨¡¢Ï·É×ÉØÌò¤Ë¶¶ÄÞ¸ù¤ÈµÈ¹ÔÏÂ»Ò¡¢Ä¹½÷Ìò¤ËÃæÅèÊþ»Ò¤È¤¤¤¦¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ÎºÆ»ÏÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1953Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþÊª¸ì¡×¤Ï¡¢ÈøÆ»¤ËÊë¤é¤¹Ç¯Ï·¤¤¤¿É×ÉØ¤¬¡¢Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¶¡¤¿¤Á¤òË¬¤Í¤Æ¾åµþ¤¹¤ëÊª¸ì¡£¿Æ»Ò´Ø·¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¾®ÄÅ´ÆÆÄ¤¬¡¢Àï¸å¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯²ÈÂ²¤Î·Á¤òÉÁ¤¤¤¿½¸ÂçÀ®¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤«¤éÄ¹¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»þÂåÇØ·Ê¤ä¿ÍÊªÀßÄê¤Ï°Û¤Ê¤ì¤É¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¾®ÄÅºîÉÊ¤òÆ§½±¡£¿Æ¤È»Ò¡¢À¸¤È»à¤Ê¤ÉÉáÊ×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ý¤ÁÌ£¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÀÎµ¤¼Á¤Çµ¤Æñ¤·¤¤Éã¡¦¼þµÈ(¶¶ÄÞ)¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Ç³«¶È°å¤Î¹¬°ì(À¾Â¼²íÉ§)¤äÈþÍÆ±¡¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¤Î¼¢»Ò(ÃæÅè)¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÈ¿È¤Î¾»¼¡(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤Î¤³¤È¤Ï°ì¿ÍÁ°¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÃç¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊì¡¦¤È¤ß¤³(µÈ¹Ô)¤À¡£À¥¸ÍÆâ¤ÎÅç¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð¤Æ¤¤¿¿Æ¤¿¤Á¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢²È¤Î»ö¾ð¤äÆü¾ï¤ËË»»¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤»Ñ¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ëö¤Ã»Òµ¤¼Á¤Î¾»¼¡¤ò±é¤¸¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Í¾ðÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤Î¾åµþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì²È¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëµª»ÒÌò¤ÎÁó°æÍ¥¤â¡¢Êª¸ì¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾È¤ì²°¤À¤¬¿´Í¥¤·¤¤¼¡ÃË¤ò±é¤¸¤ëºÊÉ×ÌÚ¤Î¡¢¿´¤Îµ¡Èù¤¬ÅÁ¤ï¤ë±éµ»
¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¤Ë¾è¤êÂ³¤±¡¢ÉñÂæ¤ÎÎ¢Êý¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾»¼¡¤Ï¡¢°ì²È¤ÇºÇ¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¡£ÆÈ¿È¤Ç¡¢·»¤ä»Ð¤È¤Ï»Å»ö¤Î¼ïÎà¤â°ã¤¦¤¿¤á¡¢¾»¼¡¤Î¤³¤È¤ò"¤É¤¦¤»²Ë¤À¤í¤¦"¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ð¡¦¼¢»Ò¤«¤é¡ÖÎ¾¿Æ¤òÅìµþ¸«Êª¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃÇ¤ì¤Ê¤¤À³Ê¡£3¿Í¤ÇÆþ¤Ã¤¿±·Å¹¤Ç¼þµÈ¤«¤é»Å»ö¤ä¾Íè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâ¶µ¤µ¤ì¡¢¿Æ»Ò·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ëÀ£Á°¤Ë¡£¤·¤«¤·±·½Å¤¬ÀÊ¤ËÆÏ¤¯¤È¤¿¤Á¤Þ¤Á¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë³¸¤ò³«¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾»¼¡¤ò±é¤¸¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤Î±éµ»¤ÏËö¤Ã»Ò¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤ä¡¢¤È¤ß¤³¤Ë¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÝµÆ«¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤À¡£Ä¹ÃË¡¦¹¬°ì¤ÈÄ¹½÷¡¦¼¢»Ò¤Î²È¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«±Ä¶È¤ÇË»¤·¤¤Î¾²È¤ËÄ¹¤¯¤Ï¤¤¤é¤ì¤º¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¤È¤ß¤³¤Ï¾»¼¡¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¿Æ¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤¤¤«¤é¡×¤Èµª»Ò¤ò¸Æ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Èà½÷¤À¤È¸À¤¨¤º¡¢¾È¤ì±£¤·¤Ç¡ÖÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢²¿¤â¤«¤â»¡¤·¤¿¤È¤ß¤³¤Ë¸«¤»¤ë´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ë¤â¿´²¹¤Þ¤ë¡£Êì¤Î°¦¾ð¤òÂÎ¸½¤·¤¿µÈ¹Ô¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤¿¤è¤¦¤ÊºÊÉ×ÌÚ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¢£Êì¤ÎÆÍÁ³¤Î»à...¾»¼¡¤ò»Ù¤¨¤ëµª»Ò¤òÁó°æ¤¬¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤ë
¤È¤ß¤³¤¬µÞÀÂ¤·¡¢¼þµÈ¤ÏÊü¿´¾õÂÖ¡£Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¡¢Áòµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¾ì½ê¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¿ÆÂ²¤ä¶á½ê¤Î¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëÁòµ·¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ðíâ×¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£´Ñ¤ë¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖÅìµþÊª¸ì¡×¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¾»¼¡¤Èµª»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬´Ñ¤ë¿Í¤ÎÎÞÁ£¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£Êì¤¬Î¹Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¡¢²°¾å¤Ç¤Ò¤È¤êÄ«Æü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÉã¤ËÓË°ö¤¹¤ë¾»¼¡¡£µª»Ò¤ÏÉÂ¼¼¤Ç½é¤á¤Æ¾»¼¡¤«¤é²ÈÂ²¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼þµÈ¤ÎÆñµ·¤ÊÀ³Ê¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´ó¤êÅº¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Îµª»Ò¤ò¡¢Áó°æ¤Ï·ùÌ£¤Ê¤¯¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤â¤¢¤ë"¿Í¾ð"¤ÎÉôÊ¬¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëºÊÉ×ÌÚ¤ÈÁó°æ¤ËÃíÌÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á»³ËÜ¹°»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó
Åìµþ²ÈÂ²(2013Ç¯)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)18:15¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§±ÒÀ±·à¾ì(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§¶¶ÄÞ¸ù µÈ¹ÔÏÂ»Ò À¾Â¼²íÉ§ ²ÆÀî·ë°á ÃæÅèÊþ»Ò ÎÓ²ÈÀµÂ¢ ºÊÉ×ÌÚÁï Áó°æÍ¥