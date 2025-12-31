°½¾®Ï©æÆ¡õÄ¶ÆÃµÞ¥«¥¤¡õ¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Öæ·ÃÑ¿´¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ Ê¿À®¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡Ö°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡ÖËÜ¿Í¤¤¤ë¡×¤ÎÀ¼¡ÚÂè9²ó¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÝæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥«¥¤¡Ê¾®³Þ¸¶³¤¡Ë¡¢¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Ê¿¹¼¡À¯Íµ¡Ë¤¬31Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å1»þ5Ê¬¡Á¡¿ABEMA¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Öæ·ÃÑ¿´¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿À®³Ú¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤ËËÜ¿Í»²²Ã
3¿Í¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö¡ÈÅÜÅó¤Î60Ê¬¡ÉÊ¿À®¡¦ÎáÏÂºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¡Á¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ì´¤Î°ìËë¡Á¡×¤Ë»²²Ã¡£Ê¿À®¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Çæ·ÃÑ¿´¤Î³Ú¶Ê¡Öæ·ÃÑ¿´¡×¤òÈäÏª¡£°½¾®Ï©¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀÖ¡¢¥«¥¤¤¬ÀÄ¡¢¥Þ¥µ¥Ò¥í¤¬²«¿§¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£ÉáÃÊ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥«¥¤¤È¥Þ¥µ¥Ò¥í¤â¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢²ñ¾ì¤òÊ¿À®¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡¢²Ã²ìæÆ¡Ê¤«¤¬²°¡Ë¡¢ÂîÌé¡ÊÅÚº´·»Äï¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÈáØÈ´¶¡×¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡¢¥¹¥¿¥×¥é¸¦µæÀ¸7¿Í¡ÖOnara¤Ï¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¡¢»³¸ýÃÒ½¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÁ´¤Æ¤¬ËÍ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
Ê¿À®¥³¡¼¥Ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤Âå¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¥«¥¤¥Þ¥µ¡Ê¥«¥¤¡õ¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Ë¤Î²Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡ÖÈáØÈ´¶¡×¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¤â¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜ¿Í¡×¡ÖÀÎ¤Îµ²±¤¬°ìµ¤¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¡¢Âç³¢Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡°½¾®Ï©æÆ¡õ¥«¥¤¡õ¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Öæ·ÃÑ¿´¡×ÈäÏª
¢¡¡Ö¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×Ê¿À®¥á¥É¥ì¡¼¤ËÈ¿¶Á
¢¡¡ÖÂè9²ó¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×
