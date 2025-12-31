King ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¡Ö¹ÈÇò¡×³Ú¤·¤ß¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¹ðÇò¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛKing ¡õ Prince¤¬12·î31Æü¡¢NHK¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÇò¡ªº£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë 2025¡×¡Ê17»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±ÊÀ¥Î÷¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¤¬¡Ö¹ÈÇò¡×³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
3Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëKing ¡õ Prince¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤È¤â¡¢¿´¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥Î÷¤Ï¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ê¡»³²í¼£¤ò¤¢¤²¡¢¡Öº£Ç¯¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊ¡»³¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
