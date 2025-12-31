¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡ÖÉáÃÊ¸À¤ï¤Ê¤¤À¼¿§¤Ç¡×¡ÖÂçÀ¼¤Ç¡Ø¤Æ¤á¤§¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆ²ËÜ·»Äï£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¥¤¥Á¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡ÊÌò¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬´ôÉìÊÛ¤Ç¤¹¤´¤¤¥ª¥é¤Ä¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤µ¤ó¤È¤«¤â³§¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÀ¼¤Ç¡Ø¤Æ¤á¤§¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¸À¤ï¤Ê¤¤À¼¿§¤Ç¡¢¼ÂºÝ¸½¾ì¤Ç¤âÆÃ¹¶ÉþÃå¤Æ¤Þ¤¹¡£¶âÈ±¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢£Í£Ã¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¡Ø¤¨¤¨²Ã¸º¤Ë¤·¤ä¤¡¡ª¤¿¤¡¤±¡ª¡Ù¤È¤«¡£¤¿¤ï¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤¿¤¡¤±¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¶¦±é¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤«¤é¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¶¶ËÜ¤¬¡Ö¤¨¤¨¤«¤²¤ó¤Ë¤·¤ã¤¢¡ª¤¿¤¡¤±¡ª¡×¤ÈÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é³å¤òÆþ¤ì¤ë±éµ»¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥É¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¡ÊÀ¼¡Ë¡ª¡×¡Ö¥Ô¥·¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£