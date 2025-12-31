¥®¥ã¥Ó¡¼¤¬¸ì¤ë¡ÉÊì¤È¤ÎºÆ²ñ¡É¤Î¿¿Áê¡ÖÊì¤Ï¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤ÎÌµ¿´¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö2025Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢11·î¤Ë24Ç¯´ÖÀ¸¤ÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¡£
Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤Ë¤è¤êÊì¤ÈÀ¸¤ÊÌ¤ì¡¢¿©»ö¤âËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÔÀä¤ÊÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£16ºÐ¤Ç¾åµþ¡¢¡ÖJJ¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ÊNetflix¡Ë½Ð±é¤Î¤Î¤Á¡¢½é¼Ì¿¿½¸¡ØFAITH¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯Çä¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØKUNOICHI2025½© UNLIMITED CHALLENGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢È´·²¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤òÂç¤¤¯Ê¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â¡ÖÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×¤ÎÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ä¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö2025Ç¯¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤À¤Ã¤¿Êì¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£YouTube¤Ë¡Ø¡Ú24Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¡Û¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¤Ã¤Æ¡×5ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡ÈÌ¼¤ò¼Î¤Æ¤¿Êì¡É ÆÍÁ³¤ÎÏ¢Íí¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¡×¥®¥ã¥Ó¡¼¤ËÌ©Ãå¡Ù¡ÊABEMA¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë¤È¤·¤ÆÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢1¥õ·î¤Ç22Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ç±ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ø¤Î¹³µÄ¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡ØKUNOICHI¡Ù½Ð±é»þ¤Ë¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤È¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï4ºÐ¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êì¤È24Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢¤½¤³¤Ç¸í²ò¤Ë¤è¤ê¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄº¿¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
Gabby¡Ê¥®¥ã¥Ó¡¼¡Ë
1996Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©°é¤Á¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¡£4ºÐ¤Î¤È¤¤ËÊ¡²¬¸©¤Ë°Ü½»¡£16ºÐ¤Ç¾åµþ¸å¤Ï¡¢¡ØJJ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¿Ä¤Î¶¯¤µ¤äÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£2025Ç¯¤Ï½é¼Ì¿¿½¸¡ØFAITH¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØKUNOICHI2025½© UNLIMITED CHALLENGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Û¤«½Ð±é¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡£
Instagram¡§@gabby1020
YouTube¡§¥®¥ã¥Ó¡¼TV
¡ÖÊì¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó°ì²È¤¬¡¢Î¾¿Æ¤È»Ð¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ï¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤¬4ºÐ¤Î¤³¤í¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÊì¤Ï¤Ò¤È¤êÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£Éã¤Ï¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤¬¤ï¤º¤«¤Ò¤È·î¸å¤ËºÆº§¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö5ºÐ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Êì¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËÉãÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤âÊì¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Êì¤«¤éÅÅÏÃ¤â¼ê»æ¤â¤Ê¤¯¡Ø»ä¤ÏÊì¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢20ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤Ç¡¢µï¾ì½ê¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊDM¡Ë¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Êì¤Ï»ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø»ä¤ÏËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤ÈÀ®¸ù¤À¤±¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¡¢¡ØµÞ¤Ë²¿¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢15Ç¯´Ö¤âÅÅÏÃ¤â¼ê»æ¤â¤Ê¤¯¡¢´é¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êì¤«¤éDM¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤«¤éÌó10Ç¯´Ö¡¢¤È¤¤É¤DM¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Êì¤Î¾ð¤Ë¤â¤í¤¯¡¢Êª»ö¤ò°ìÅÓ¤Ë¹Í¤¨¤ëÁÇÄ¾¤ÊÀ³Ê¤ä¡¢Åö»þÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï·úÁ°¤ÈÀ¤´ÖÂÎ¤¬½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Êì¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï20Âå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤âÍÄ¤¤¤Þ¤ÞÊì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤ó¤À·ë²Ì¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤äÉ×ÉØ¤ÎÌäÂê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³°¤«¤é¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£ÉÔ´°Á´¤Ê¸Ä¿Í¤¬²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Ê£»¨¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢ÉÔ¶¨ÏÂ²»¤Ïµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Éã¤âÊì¤â¸ß¤¤¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Î¥º§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò½ã¿è¤Ë´î¤Ö»Ñ
20ºÐ¤Î»þ¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¾¯¤Î¤ª¶â¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢±ó¤¯¤Ç»×¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î·Á¤È¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ë²»¿®ÉÔÄÌ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Êì¤Ë¤â»ä¤Ë¤â»Å»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î¾õ¶·¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤È¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï½½Ê¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
É®¼Ô¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢Æþ³Ø¼°¤äÀ®¿Í¼°¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¿Æ¤Ë²ñ¤¦»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Øµ¤¤Þ¤º¤¤¡Ù¡Øº¨¤ß¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡Ù¡Øµ²±¤ÎÃæ¤Î¿Æ¤È°ã¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤é·ù¤À¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Èµ÷Î¥¤â»þ´Ö¤âÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢·ì¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í°Ê¾å¡¢¿ÆÎàÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Æ°²è¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤Æ±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ñ¤¨¤Æ½ã¿è¤Ë´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÊì¤ÈÌ¼¡×¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿Ç¯¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤äÉÔ°Â°ÊÁ°¤Ë¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤ÇÁ´¤¯Êì¤Î¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢Êì¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤ÎÀ¸³è¤¬º¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£10·î¤ËÊì¤«¤éÍè¤¿DM¤Ë¡Ø¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3É¤¤ÎÆ°Êª¤È°ì½ï¤Ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2É¤¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢»Ä¤ê1É¤¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÍ§¿Í¤Î²È¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÅØÎÏ¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¤Þ¤¿ÉÏË³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤ÇÊì¤Ï¡¢º¤¤ê¤´¤È¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·ÐºÑÅª¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£¸å¡¢¤Þ¤¿Ï¢Íí¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤Ïº£¡¢»ä¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«Ä¾´¶¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¸½ÃÏ¤ËÈô¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÍóÊÄº¿¡×¤ÎÍýÍ³
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤¬ÄÌÌõ¤â¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤Î¤È¤³¤í¤ÇÊì¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¡¢Êì¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Ç²ñ¤¤¤Ë¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤ÇÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª±ç½õ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´ª·«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤Ï»ä¤Ë°ìÀÚ¤Î¤ª¶â¤òÍ×µá¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Æ¥¥µ¥¹¤«¤éºÆ²ñ¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Þ¤Ç¤Î¹Ò¶õ·ô¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤Ï6Ëü±ß¤Û¤É¡Ë¤ò¡¢¶ì¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤«¤é¼«¤é¹ØÆþ¤·¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤â¡ØÊ§¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¡ØÌ¼¤Ë¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È´è¤Ê¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¼¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢»ä¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶õ¹Á¤ÇÊì¤ËÊú¤¤·¤á¤é¤ì¡¢¡Ø°¦¤·¤Æ¤ë¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¡¢µ²±¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤Êì¤¬»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¡¢»ä¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¤È¤Ï2Æü´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢²º¤ä¤«¤Ë2¿Í¤Ç²á¤´¤¹¤À¤±¤Ç½¼Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÊì¤ÈÏÃ¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤ò¼Î¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤È²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÍ¶²ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝ·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¤Î»Ò¶¡¤ÎÏ¢¤ìµî¤êÌäÂê¤Ï¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÈÆ±¤¸Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Êì¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ
Â¿¤¯¤ÎÌäÂê¤ò´Þ¤à¤³¤ÎÆ°²è¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢1¥õ·î¤Ç22Ëü²óºÆÀ¸¤òÃ£À®¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¤È»ä¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Æ°²è¤â¸ø³«Á°¤ËÊì¤È»ä¤Ë»öÁ°³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¥®¥ã¥Ó¡¼¤¬Êì¤Ë¤ª¶â¤òÌµ¿´¤µ¤ì¤ë¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è¤ÎÃæ¿È¤ò´Ñ¤º¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØÌ¼¤ò¼Î¤Æ¤¿Êì¡Ù¡ØÆÍÁ³¤ÎÏ¢Íí¡Ù¡Ø¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¡Ù¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤«¡¢Êì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤â¡¢¡Ø»Ò¶¡¤ò¼Î¤Æ¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø¶âÌÜÅö¤Æ¡Ù¤Ê¤ÉÊì¤ò¹¶·â¤¹¤ëË½¸À¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢»ä¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢µÁÊ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ö¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Êì¤¬¤ª¶â¤ò»ä¤ËÍ×µá¤·¤¿»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Êì¤Ï¸·¤·¤¤·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¼«¤é¹Ò¶õ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤ÏÍ§¿Í¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìî½É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¸³è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Êì¤¬»ä¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿¿µÕ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬ÊÄº¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Êì¤ÎSNS¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤ÎË½ÎÏ¤Ç¡¢Êì¤Î½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¿´¤Ï¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Êì¤ÏÈðëîÃæ½ý¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÌÈ±Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î°ì·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÊì¤Î¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤âÊì¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤«¤é¡ØÎ¥º§¸å¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹Ì¼¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡ØÎ¥º§¤·¤¿¿Æ¤Ë¡¢¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Û¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎDM¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÈÊì¤Î¤³¤È¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÆ»¤Ï³«¤±¤Þ¤¹¡£º£¡¢Î¥¤ì¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆÊì¤È»ä¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤Þ¤¿¤Í¡ª¡Ù¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤ÎÊì¤¬¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸¤ÏÉ×ÉØ¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤³°Éô¤¬ÀÕ¤á¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö»Ò¶¡¤ò¼Î¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤±¤Ç¡ÖÀÕ¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿ÀµµÁ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¡ÈÀµµÁ¡É¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ºÆ²ñ¤Ç¤¤¿Êì¤ÈÌ¼¤Î¿´¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡þº£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¼«¤é¤¬¡Ö¤¼¤ÒFRaUweb¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¸«¤ë¤È¡ÖÁÔÀä¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤â¤½¤ÎÈëÌ©¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ö¾®³Ø¹»¤Ï¡Ä¡×µ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤äKUNOICHI¤ÇÏÃÂê¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥®¥ã¥Ó¡¼¤Ï¤Ê¤¼¤¤¤ÞÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«