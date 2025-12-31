¤Ê¤¼ÆÍÁ³¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Ø¤Î¥Ø¥¤¥È¤Ï·ã²½¡©...¶¯À©Á÷´Ô¸å¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï
¡½¡½¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤·¤«ÃÎ¤é¤º¤Ë°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤ºÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢Ï«¤ÎÆ»¤âÊÄ¤¶¤µ¤ì¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤ÎÉÔ°Â¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊª¸ì¤Î¼çÌò¤È¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤äÀ¯ºö¤òÀ°Íý¤·¤¿¥³¥é¥à¤â¼ýÏ¿¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¡Öº£¡×¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢ÃÓÈø ¿°ì¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¡Ž¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÉ¸Åª¡Ù¡Ê£²£¶Ç¯£±·î£²£²ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ê¤¼¥¯¥ë¥É¿Í¤ÏÆüËÜ¤ËÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©...¤³¤Î¹ñ¤Î°ÛÍÍ¤ËÄã¤¤ÆñÌ±Ç§ÄêÎ¨¤¬¼¨¤¹¿¿Áê¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¥¯¥ë¥É¿Í¤Ø¤Î¥Ø¥¤¥È¤¬·ã²½¤·¤¿ÍýÍ³
¥¯¥ë¥É¿Í¤ò¤á¤°¤ë¥È¥ë¥³¹ñÆâ¤Î¾ðÀª¡¢ÆüËÜ¤ÎÆþ´É¹ÔÀ¯¤Î¼ÂÂÖ¤Ï°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¤Ø¤Î¥Ø¥¤¥È¤Ï2023Ç¯°Ê¹ß¡¢·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¾Ï¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï23Ç¯¤Î²þÀµÆþ´ÉÆñÌ±Ë¡¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤À¡£
²þÀµÆþ´ÉÆñÌ±Ë¡¤ÏÆñÌ±¿½ÀÁ3²óÌÜ°Ê¹ß¤Î¿Í¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤ò¶²¤ì¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¤¿¤Á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²þÀµÆþ´ÉÆñÌ±Ë¡¤¬6·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿Ä¾¸å¤Î7·î¤Ë¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥¯¥ë¥É¿ÍÆ±»Î¤Î½ý³²»ö·ï¤Ç½ý¤òÉé¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤¬Àî¸ý»ÔÎ©°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤¬¼þÊÕ¤Ë½¸¤Þ¤ê·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ëÁû¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢SNS¾å¤Ç¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤òÈðëîÃæ½ý¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬µÞÁý¤·¡¢ÏÏ±Ø¼þÊÕ¤äÀî¸ý»ÔÆâ¤Ç¤â¡Ö¥¯¥ë¥É¿Í¤Ïµ¶ÁõÆñÌ±¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤¿¥Ç¥â¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢½Æ¤ò¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À³°¹ñ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥â¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤ÇºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿ÃÄÂÎ¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àî¸ý¤ÎÃÏ¸µ³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿SNS¾å¤ä¼ê»æ¤Ë¤è¤ëÈðëîÃæ½ý¤â¡¢ºë¶Ì¸©³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¯¥ë¥É¿Í»Ù±çÃÄÂÎ¤ËÆÏ¤¯¤Ï¤¬¤¤ä¼ê»æ¤â¸©³°¤Î¾Ã°õ¤Î¤â¤Î¤¬ÂçÈ¾¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ù¡¹¤ËÀî¸ý»ÔÌ±¤Î°Õ¼±¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£2025Ç¯7·î20ÆüÅê³«É¼¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÇÓ³°¼çµÁÅª¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¸õÊä¡¦ÂçÄÅÎÏ¤¬ÆÀÉ¼¿ô4°Ì¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡£Àî¸ý»Ô¤Ç¤ÏÂ¾ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÉ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ÔÌ±¤é¤ÎÉÔ°Â¤ÏSNSÅê¹Æ¤«¤é
Áªµó´ü´ÖÃæ¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÂçÄÅ¤Î±éÀâ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»ÔÌ±¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÂçÄÅ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£²¿½½¿Í¤â¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¥¯¥ë¥É¿Í¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ö¥¯¥ë¥É¿Í¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤òÄ¾ÀÜ¡¢ÌÜ·â¤äÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Â¿¤¯¤Ï¡ÖSNS¤Ç¤ß¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÉÔ°Â¿´Íý¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SNS¤ÎÅê¹Æ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂÂÎ¸³¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤¤¤ÆÉÝ¤¤¡×¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¤¬¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆñÌ±¿½ÀÁ¤¬3²óÌÜ°Ê¹ß¤Î¿Í¤ò¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤Ç¤¤ë²þÀµÆþ´ÉÆñÌ±Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë25Ç¯5·î¤ËÆþ´ÉÄ£¤¬¡ÖÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¥¼¥í¥×¥é¥ó¡×¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤¬É¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤´¤È¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤«¤éÉã¿Æ¤À¤±¤¬ÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÎã¤¬Â³½Ð¤·¡¢¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤Ç¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï25Ç¯6·î¤«¤é8·î¤Î3¥õ·î´Ö¤Ç34¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î3¥õ·î´Ö¤Î6¿Í¤«¤éµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÀÒÊÌ¤Ç¤ÏºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥É¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Êë¤é¤·¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¤ªº×¤ê¥Í¥¦¥í¥º¤Ë»²²Ã¤·¤¿224¿Í¤¬°ãË¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£24Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¡¢¥È¥ë¥³¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥É¸ì¤Î½ÐÈÇÊªÈ¯¹Ô¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥ë¥É¸ì¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤âÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÃÆ°µ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤Î¤«
2024Ç¯Ëö¤´¤í¤«¤é¡¢¥È¥ë¥³À¯ÉÜ¤È¥¯¥ë¥ÉÀªÎÏ¤Î´Ö¤Ç¡¢ÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ë¥É¥¢¥óÀ¯¸¢¤ÏPKK¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢1999Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥¤¥à¥é¥ëÅç¤Î»ÜÀß¤ËÍ©ÊÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¸¥ã¥é¥ó¤ËÏÂÊ¿¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥ª¥¸¥ã¥é¥ó¤â¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢PKK¤ËÉðÁõ²ò½ü¤ò¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤Î¤À¡£À¯ÉÜ¤ÈPKK¤ÎÏÂÊ¿¤¬¿Ê¤ß¡¢¥¯¥ë¥É¸ì¤Î»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌ±Â²¤Î¸¢Íø¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤âÀ¯ÉÜ¤ËÇ÷³²¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÏÂÊ¿¤Î¹ÔÊý¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤ÎÏÂÊ¿¤ÎÆ°¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï2000Ç¯Âå¤«¤é¥È¥ë¥³¤ÎÀ¯¼£¤ò¼óÁê¤äÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¸½ÂçÅýÎÎ¤Î¥¨¥ë¥É¥¢¥ó¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÌîË¾¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¥¨¥ë¥É¥¢¥ó¤ÎÂçÅýÎÎÇ¤´ü¤Ï¸½·ûË¡¤«¤é¤¹¤ë¤È2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¤À¤«¤é¥¨¥ë¥É¥¢¥ó¤Ï·ûË¡¤ò²þÀµ¤·¡¢Ç¤´ü¤ò¤µ¤é¤Ë±ä¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¼çÆ³¤¹¤ëÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ï·ûË¡²þÀµ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊµÄÀÊ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥¯¥ë¥É·ÏÀ¯ÅÞ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç·ûË¡²þÀµ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢À¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¥á¥È¥í¥Ý¡¼¥ë¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È25Ç¯½Õ»þÅÀ¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³¹ñÌ±¤Î67¡ó¤Ï¡¢ÏÂÊ¿¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤Þ¤ì¤Ð¥¨¥ë¥É¥¢¥ó¤ÏÊý¿ËÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£2010Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤â¡¢ÏÂÊ¿¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥ë¥É·ÏÀ¯ÅÞ¤¬Áªµó¤Ç¿Ä¹¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ë¥É¥¢¥ó¤Ï¥¯¥ë¥ÉÀªÎÏ¤Î¤½¤ì°Ê¾å¤Î±Æ¶Á³ÈÂç¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢ÃÆ°µ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥¯¥ë¥É¿ÍÀ¯¼£²È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÄ¹¤ò¼¡¡¹¤ÈÂáÊá¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥¨¥ë¥É¥¢¥óÀ¯¸¢¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¶¯¸¢Åª¤Ê¼êË¡¤â¤µ¤é¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¨¥ë¥É¥¢¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢¼¡´üÂçÅýÎÎÁª¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë»ÔÄ¹¤Î¥¤¥Þ¥â¡¼¥ë¤ò25Ç¯½Õ¤Ë±ø¿¦¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£¥È¥ë¥³¹ñÆâ¤Ç¤ÏÏª¹ü¤Ê¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ä¤Ö¤·¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿À¯¸¢¤¬¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¸¢Íø²óÉü¤ËÆ°¤¯¤«¤Ï²ûµ¿Åª¤È¤¹¤ë¸«Êý¤¬¡¢¥È¥ë¥³¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¤¡£
PKK¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥ë¥É¸ì¤Î½ñÀÒ½ÐÈÇ¤Î¶Ø»ß¤Ï°ÍÁ³Â³¤¯¤Ê¤É¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¸¢ÍøÍÞ°µ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ë¥³¹ñÆâ¤Ç¥¯¥ë¥ÉÌ±Â²¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ê¢¨³°¹ñ¿ÍÅö»ö¼ÔµÚ¤Ó²ÈÂ²¤ÏÃíµ¤Î¤Ê¤¤¸Â¤ê²¾Ì¾¡£·É¾ÎÎ¬¡£Åö»ö¼Ô¤é¤ÎÇ¯Îð¤Ï¼èºà»þÅÀ¡£¡Ë
