¡Ú¾¾Åç²Ö¡Û¡Ö¿É¤¤»ö¤ÎÂ¿¤¤°ìÇ¯¡×2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë ÍèÇ¯¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¤¹¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ
31Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾Åç²Ö¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç³¢Æü¤Ëº£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯½÷¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤ò¡ÖÀµÄ¾¡ØËÜÌñ¤À¡¼¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¿É¤¤»ö¤ÎÂ¿¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ë»Ñ¤ä¡¢¹õ¤¤¥ì¥¶¡¼¥³¡¼¥È»Ñ¤Ç·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç²á¤´¤¹¾¾Åç¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢º¤Æñ¤Ê°ìÇ¯¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸ÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¦¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¾¾Åç¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¡Ö³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ä´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¤¹¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
