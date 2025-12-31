TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å6»þ10Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤òÄá²¬»Ô¡¢¼òÅÄ»Ô¡¢¿·¾±»Ô¡¢¶â»³Ä®¡¢ºÇ¾åÄ®¡¢½®·ÁÄ®¡¢¿¿¼¼ÀîÄ®¡¢ÂçÂ¢Â¼¡¢ºúÀîÂ¼¡¢¸ÍÂôÂ¼¡¢¾±ÆâÄ®¡¢Í·º´Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡Û»³·Á¸©¡¦Äá²¬»Ô¡¢¼òÅÄ»Ô¡¢¿·¾±»Ô¡¢¶â»³Ä®¡¢ºÇ¾åÄ®¡¢½®·ÁÄ®¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 31Æü18:10»þÅÀ

¾±Æâ¤Ç¤Ï¡¢1ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£Äá²¬»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó
¡¡ÀÑÀã¡¡1ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡50cm
¡¦Ê¿ÃÏ
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡40cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¼òÅÄ»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó
¡¡ÀÑÀã¡¡1ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡50cm
¡¦Ê¿ÃÏ
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡40cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¿·¾±»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¶â»³Ä®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ºÇ¾åÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£½®·ÁÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¿¿¼¼ÀîÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÂçÂ¢Â¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ºúÀîÂ¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¸ÍÂôÂ¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£»°ÀîÄ®
¢¢ÂçÀã·ÙÊó
¡¡ÀÑÀã¡¡1ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡40cm

¢£¾±ÆâÄ®
¢¢ÂçÀã·ÙÊó
¡¡ÀÑÀã¡¡1ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡50cm
¡¦Ê¿ÃÏ
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡40cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£Í·º´Ä®
¢¢ÂçÀã·ÙÊó
¡¡ÀÑÀã¡¡1ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡50cm
¡¦Ê¿ÃÏ
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡40cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ