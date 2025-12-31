PG¥Ö¥é¿·¿§ÅÐ¾ì♡24»þ´Ö²÷Å¬¤ÊPG¥Ö¥é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê
¥Ð¥¹¥È¥±¥¢¤ò¤â¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤â¤Ã¤È»ä¤é¤·¤¯¡£¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×ÀìÌçÅ¹p-Grandi¤È¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉBelletiaParis¤òÅ¸³«¤¹¤ëBelletia¤«¤é¡¢¡ÖPG¥Ö¥é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¿·¿§¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24»þ´ÖÃåÍÑ¤Ç¤¤ë²÷Å¬¤µ¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤â¤Ê¤¸¤àÀöÎý¥«¥éー¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦°ìËç¤Ë¡£¥·¥êー¥ºÃÂÀ¸8¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·¿§¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¹♡
PG¥Ö¥é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¿·¿§¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÐ¾ì
¡ÖPG¥Ö¥é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Î³°½Ð¤äºßÂð¥ïー¥¯¡¢·Ú¤¤±¿Æ°¤«¤é½¢¿²»þ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¡£Äù¤áÉÕ¤±´¶¤Î¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êーÀß·×¤È¡¢Î©ÂÎ¥Ûー¥ë¥É¹½Â¤¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤Ê´Ý¤ß¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¡£¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯(¿·¿§)¡¢¥«ー¥¤Î2¿§Å¸³«¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏXS¡¢S¡¢M¡¢L¡¢LL¡¢3L¤Ç¤¹¡£
¿·¿§¥Ö¥é¥Ã¥¯È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î10Æü(¿å)16:00～
¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¿·ºî¥¹¥Ëー¥«ーÅÐ¾ì♡·Ú¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥Õ¥é¥¤¥È
8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿PG¥Ö¥é¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ
PG¥Ö¥é¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥È¤ÎÀìÌç²È¤¬´Æ½¤¤·110ËüËç°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¡£Ç¯Îð¤äÂÎ·¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¦Àß·×¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PG¥Ö¥é(¥½¥Õ¥È¥ï¥¤¥äー)¤Ï²Á³Ê6,050±ß¡¢¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ù¥¤¥Óー¥Ö¥ëー(¸ÂÄê¥«¥éー)¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏXS¡¢S¡¢M¡¢L¡¢LL¡¢3L¡£
PG¥Ö¥é¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ï²Á³Ê5,610±ß¡¢¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ùー¥¸¥å(¸ÂÄê¥«¥éー)¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏXS¡¢S¡¢M¡¢L¡¢LL¡¢3L¡¢4L¡¢5L¤Ç¤¹¡£
º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¸½ºß¡¢PG¥Ö¥é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò4Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Áª¤Ù¤ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£PG¥Ö¥é(¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー)¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥°¥é¥Þ¥é¥¹Èþ¿À(¥Ð¥¹¥È¥¯¥êー¥à)¥»¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥é¥á¥é¥â¥ó¥¹¥¿ー(¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥µ¥×¥ê)¤¬2ÂÞÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎPG¥Ö¥é¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏPG¥Ö¥é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥éー¤ÏÁªÂòÉÔ²Ä¡£¥µ¥¤¥ººß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥°¥é¥Þ¥é¥¹Èþ¿À¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¿§¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÌ£Êý¤Ë
²÷Å¬¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿PG¥Ö¥é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¿§¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ê¤¸¤àËüÇ½¥«¥éー¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤¹Âç¿Í½÷À¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¡£¥·¥êー¥º8¼þÇ¯¤Î¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡