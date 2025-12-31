¡ÚHKT48¡Û·à¾ìµÙ´Û¤ò1·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç±äÄ¹¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤´±þÊç¡¦¤´·×²è¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüÄø¤Ç¤ÎºÆ³«¡×¡¡1/5(·î)¤ÏÇÛ¿®¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Äê
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×HKT48¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡££±·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç·à¾ì¸ø±é¡ÖÃæ»ß¡×¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ú17LIVE HKT48·à¾ì¡¡µÙ´ÛÆü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âHKT48¤Ø²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´°ÆÆâ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢´¶¼Õ¤È¼Õºá¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸½ºß¡¢ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´±þÊç¡¦¤´·×²è¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüÄø¤Ç¤ÎºÆ³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢·à¾ì¸ø±éºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤È·à¾ì¤ÇºÆ¤Ó¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1/5(·î)¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¿®¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HKT48¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢14Æü¡¢¡Ø17LIVE HKT48·à¾ì¡×¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡ÖBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡ÙÆâ¤Ç»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢HKT48¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬Èï³²¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖHKT48 19th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÈ¾ÂµÅ·»È¡Ù·à¾ìÈ×È¯ÇäµÇ°¡×¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡×¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û