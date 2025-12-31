¡ÚÃÏÊý¶¥ÇÏ¡ÛÅìµþ£²ºÐÍ¥½ÙÌÆÇÏ¡¡¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥Ê¤¬µ¤¹ç¤ÎÆ¨¤²¤Ç½Å¾ÞÏ¢¾¡¡¡ÌîÈªÎ¿¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£
¡¡¡ÖÅìµþ£²ºÐÍ¥½ÙÌÆÇÏ¡¦£Ó£±¡×¡Ê£³£±Æü¡¢Âç°æ¡Ë
¡¡µ¤¹çËþÅÀ¡££²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥Ê¤¬¡¢Àµ¹¶Ë¡¤Î¶¥ÇÏ¤Çº½¤Î£²ºÐ½÷²¦¤ËÂ×´§¡£½é¤ÎÇ¯ËöÂç°æ£³ÆüÏ¢Â³½Å¾Þ£Ö¤Î¡È£³´§¡É¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÌîµ®¤ÎÌ´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¡££²Ãå¤Ë£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ê¡¼¥µ¥ê¡¼¥Æ¥¤¥ë¤¬¸åÊý¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤ÎµÓ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£Ìµ½ý£´Ï¢¾¡¤ÇÄ©¤ó¤À¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¤Î¥ê¥å¥¦¥Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢£²ÈÖ¼ê¤«¤éÄ¾Àþ¤Ç¿¤Ó¤ò·ç¤¤¤Æ£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿
¡¡²¿¤¬²¿¤Ç¤â¹Ô¤¯¡£°È¾å¤Îµ¤¹ç¤¬ÇÏ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£´°àú¤ÊÆâÍÆ¤Ç¥í¡¼¥ì¥ë¾Þ¤ÎÇÆ¼Ô¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥Ê¤¬½Å¾ÞÏ¢¾¡¡£º½£²ºÐ½÷²¦¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¡£¸þÀµÌÌ¤ËÆþ¤ë¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡££³³Ñ¼êÁ°¤Ç¥ê¥å¥¦¥Î¥Õ¥é¥¤¥È¤¬¾å¾º¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ï£²Æ¬¤Ç¸åÂ³¤ò£µ¡¢£¶ÇÏ¿ÈÎ¥¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤ÎÍÍÁê¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÇÏÂÎ¤òÎ¥¤·¤Æ¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤Ï°ì½Ö¤Î¤³¤È¡£¥é¥¹¥È£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆñ¤Ê¤¯¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢°È¾å¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡õ±¦¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ë¸ÝÉñ¤µ¤ì¤Æº¹¤Ï¹¤¬¤ë°ìÊý¡£¥Ê¡¼¥µ¥ê¡¼¥Æ¥¤¥ë¤ò£³ÇÏ¿Èº¹¤ÇÉõ¤¸¤¿½Ö´Ö¡¢°È¾å¤Îº¸¼ê¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÌîÈªÎ¿¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¡ªµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼£µÇ¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë£²£±ºÐ¤Ï¡¢Áá¤¯¤«¤é¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿½é¤Î¡ÈÇ¯´Ö£²£°£°¾¡¡É¤â¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥í¡¼¥ê¥¨¥Õ¥ì¥¤¥Ð¡¼¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç½¼¼Â¤Î£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ÆÆ¨¤²¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¥ê¥å¥¦¥Î¥Õ¥é¥¤¥È¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢£´³Ñ¤Ç¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÇÏÂÎ¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ë¡£¿´ÇÙµ¡Ç½¤â¤¤¤¤¤·¡¢Á´¤Æ¤Ë¹â¿å½à¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤À¡£
¡¡¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¶¥ÇÏ¤Ï¤¹¤ë¤Ê¤È¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ï»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¤Ï¡¢£±£´Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ»Õ¡£¼«¿È¤¬´ÉÍý¤·¡¢£²£°Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¤ÇÍâÇ¯¤Îºù²Ö¾Þ¡¢Åìµþ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¾Þ¤Î£²´§ÇÏ¥±¥é¥¹¥¹¥ô¥£¥¢¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ë¹Ô¤±¤ëÇÏ¡££Ê£Ò£Á¸òÎ®¤â»ëÌî¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÍèÇ¯¤Î£³ºÐÌÆÇÏÀïÀþ¤Ë¡ÈËÜÊª¡É¤¬ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò´°Î»¤µ¤»¤¿¡£