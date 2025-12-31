¤Ê¤¼¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡×¤òÇã¤¦»þ¡Ö´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¡×¤¬É¬Í×!? Èó¹ßÀãÃÏ¤Ç¤â¤ï¤¶¤ï¤¶¡ÖÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÁª¤Ö¤Ù¤¡ÖÍýÍ³¡×¤È¤Ï
¡Ö´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¡×¤Ï¡È¹â¥³¥¹¥Ñ¡É¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿!?
¡¡¿·¼Ö¥«¥¿¥í¥°¤äÃæ¸Å¼Ö¥µ¥¤¥È¤Î¼ÖÎ¾ÀâÌÀÍó¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡Ö´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡µï½»¥¨¥ê¥¢¤¬ÀÑÀãÃÏ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤¬¶¯¤¯¿ä¾©¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤ä»³±¢¤È¤¤¤Ã¤¿Àã¤¬Â¿¤¯µ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤¬ÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÙ¤«¤Ê»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÀÑ¤à¤³¤È¤ä¡¢¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÈ¯ÅÅµ¡¡Ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤«¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¶¯²½¡¢¥ê¥¢¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤ÎÁõÈ÷¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¢¥¤¥µ¡¼¡Ê¥ï¥¤¥Ñ¡¼²¼¤ÎÇ®Àþ¡Ë¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢µ¡Ç½¶¯²½¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÆâÁõ¤Ë¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢¼ÖÆâ¤ÎÃÈË¼µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÁõÈ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï´¨¤¤ÃÏ°è¤À¤±¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÂçÍÆÎÌ²½¤Ï¡¢Åß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²Æ¾ì¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÉé²Ù¤ò¶¯¤¤¤ë²Æ¾ì¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¢¤¬¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÌÔ½ë¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿áÀã¤Ê¤É¤Î»ë³¦¤¬°¤¤»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ê¥¢¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ê¤É¤Ç»ë³¦¤¬°¤¤ºÝ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡ÊÌ¸¤â¤Ê¤¯À²Å·¤ÎÄÌ¾ïÁö¹Ô»þ¤ËÍÑ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÇß±«»þ´ü¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸åÊý»ë³¦¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þ¤Ë¤âÂç¤¤¤ËÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤ÈÁêÀ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë¤Ï¡ÖÇÓµ¤Ç®²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÃÈ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¿È¤Î½Ð¤·¤¿ÇÓµ¤¤ò¥¨¥ó¥¸¥ó¼þ°Ï¤Ø°ìÅÙ¤Þ¤ï¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ®¤ò¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬µÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÃÈµ¡¤òÊä½õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬²¹¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¶¯À©ÃÈµ¡¤òÂ³¤±¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç³Èñ¤Î°²½¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤Ï¡¢ÄãÇ³Èñ¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤Ï´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È°Ê¹ß¤Î¾è°÷¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¶õÄ´¤¬¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¤ß¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÂå¤ï¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÃæ´Ö¥°¥ì¡¼¥É¤ä¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ëÁõÈ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¥¨¥¢¥³¥ó¤Ø¤ÈÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ëÅÀ¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤ª¤ª¤è¤½5Ëü±ß°ÊÆâ¤ÇÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Çµ¤·¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¿·¼Ö¥«¥¿¥í¥°¤ÎÁõÈ÷É½°ìÍ÷¤Ë¤Ï¡¢´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê»ú¤ÇµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿È¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁªÂò¤·¤¿¤¤ÁõÈ÷¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£