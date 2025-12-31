ÉÍ¾¾³«À¿´Û ¼¹Ç°¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤âPK¤ÇÂçºå¡¦¶½Ô¢¤ËÀËÇÔ ¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー2²óÀï¡Û
12·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢2²óÀï¡¢ÀÅ²¬¸©ÂåÉ½¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â¹»¤ÏÂçºåÉÜÂåÉ½¤Î¶½Ô¢¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤á¤Æ2²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡¢Çò¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¦ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡£
»î¹ç¤Ï»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÆ°¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥íー¤«¤é¥ー¥Ñー¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡£Áê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢³«»Ï¤ï¤º¤«2Ê¬¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÊÖ¤·¤¿³«À¿´Û¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾19Ê¬¡¢´ÖÞ¼°íºéÁª¼ê¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥´ー¥ë¤ò·è¤á¡¢»î¹ç¤ÏPKÀï¤Ë¡£
¤³¤ì¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÂçºåÉÜÂåÉ½¡¦¶½Ô¢¤Ç¤·¤¿¡£ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï·òÆ®µÚ¤Ð¤º¡¢ÀË¤·¤¯¤â2²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£