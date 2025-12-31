¡Ö¼þ¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤«¤é¿´¤âÌÀ¤ë¤¯¡×°ìÂÁá¤¯¡ÈÃë´Ö¡É¤Î½üÌë¤Î¾â °ËÆ¦»Ô¡¦ÌÀÆÁ»û¤Ç5Ç¯Á°¤«¤é¼Â»Ü ¡áÀÅ²¬
ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤Î»û¤Ç¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤è¤ê°ìÂÁá¤¯Ãë´Ö¤Ë¡Ö½üÌë¤Î¾â¡×¤¬¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ËÆ¦»Ô¡¦ÌÀÆÁ»û¤ÇÃë´Ö¤Ë¡Ö½üÌë¤Î¾â¡×¤ò¤Ä¤¯ÍÍ»Ò
¿Í´Ö¤¬»ý¤Ä108¤ÎÈÑÇº¡Ê¤Ü¤ó¤Î¤¦¡Ë¤òÊ§¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö½üÌë¤Î¾â¡×¡£ÌÀÆÁ»û¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂç³¢Æü¤ÎÌë¤Ë¾â¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾â¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢5Ç¯Á°¤«¤éÃë¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»Ò¤É¤â¡ä¡Ö²»¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡× Q.2026Ç¯¡¢¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡© ¡ãÉã¿Æ¡ä ¡Ö¤³¤Î»Ò¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤¬¤ó¤Ð¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¡ãË¬¤ì¤¿ÃËÀ¡ä¡Ö¼þ¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿´¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¼¡¡¹¤È¾â¤ò¤Ä¤¡¢¿´¤òÀ¶¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£