¡ÖÆÍÉ÷¤Ç³êÍî¡×¡Ö´ä¤Ë¶´¤Þ¤ì¡Ä¡×Âç³¢Æü¤Ë»³³ÙÁøÆñÁê¼¡¤° ÉÙ»Î»³¤Ï¡ÈÅßµ¨ÊÄº¿Ãæ¡É 29Æü¤Ë¤Ï»àË´»ö¸Î¤â

ÉÙ»Î»³¡§Åßµ¨ÊÄº¿Ãæ¤Ë³êÍî

31ÆüÄ«¡¢ÉÙ»Î»³¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê38¡Ë¤¬ÁøÆñ¤·¡¢¡ÖÆÍÉ÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ³êÍî¤·¤¿¡×¤È¼«¤éµß½õÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸á¸å2»þº¢¡¢µß½õÂâ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎGPS¤òÍê¤ê¤ËÃËÀ­¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤µß½õ¡£ÃËÀ­¤ÏÂâ°÷¤Î²ðÅº¤¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²¼»³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Åß¤Î´ü´Ö¡¢ÉÙ»Î»³¤Ç¤ÏÅÐ»³Æ»¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢29Æü¤â³êÍî»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢44ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¾ÂÄÅ¡¦ÂçÊ¿»³¡§´ä¤È°ì½ï¤ËÅ¾Íî¤·¶´¤Þ¤ì¤ë

¾ÂÄÅ»Ô¤ÎÂçÊ¿»³¡Ê¤ª¤ª¤Ò¤é¤ä¤Þ¡Ë¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þÈ¾º¢¡¢49ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬³êÍî¤·¡ÖÅÐ»³Æ»¤«¤éÂç¤­¤Ê´ä¤È°ì½ï¤Ë2¡¢3¥áー¥È¥ë²¼¤ËÍî¤Á¤¿¡£¸ª¤«¤éÉ¨¤¯¤é¤¤¤Ë¤«¤±¤ÆÍî¤Á¤¿´ä¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È°ì½ï¤ËÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÃËÀ­¤òµß½õ¤·¡¢ÃËÀ­¤ÏÊâ¤¤¤Æ²¼»³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£