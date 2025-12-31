¡ÖÆÍÉ÷¤Ç³êÍî¡×¡Ö´ä¤Ë¶´¤Þ¤ì¡Ä¡×Âç³¢Æü¤Ë»³³ÙÁøÆñÁê¼¡¤° ÉÙ»Î»³¤Ï¡ÈÅßµ¨ÊÄº¿Ãæ¡É 29Æü¤Ë¤Ï»àË´»ö¸Î¤â ¡áÀÅ²¬
¸©Æâ¤Ç¤Ï12·î31Æü¡¢»³³ÙÁøÆñ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»Î»³¤È¾ÂÄÅ»Ô¤Î»³¤ÇÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬³êÍî¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÆÍÉ÷¤Ç³êÍî¡×¡Ö´ä¤Ë¶´¤Þ¤ì¡Ä¡×Âç³¢Æü¤Ë»³³ÙÁøÆñÁê¼¡¤° ÉÙ»Î»³¤Ï¡ÈÅßµ¨ÊÄº¿Ãæ¡É 29Æü¤Ë¤Ï»àË´»ö¸Î¤â ¡áÀÅ²¬ÉÙ»Î»³¡§Åßµ¨ÊÄº¿Ãæ¤Ë³êÍî
31ÆüÄ«¡¢ÉÙ»Î»³¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê38¡Ë¤¬ÁøÆñ¤·¡¢¡ÖÆÍÉ÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ³êÍî¤·¤¿¡×¤È¼«¤éµß½õÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å2»þº¢¡¢µß½õÂâ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎGPS¤òÍê¤ê¤ËÃËÀ¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤µß½õ¡£ÃËÀ¤ÏÂâ°÷¤Î²ðÅº¤¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²¼»³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åß¤Î´ü´Ö¡¢ÉÙ»Î»³¤Ç¤ÏÅÐ»³Æ»¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢29Æü¤â³êÍî»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢44ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÂÄÅ¡¦ÂçÊ¿»³¡§´ä¤È°ì½ï¤ËÅ¾Íî¤·¶´¤Þ¤ì¤ë
¾ÂÄÅ»Ô¤ÎÂçÊ¿»³¡Ê¤ª¤ª¤Ò¤é¤ä¤Þ¡Ë¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þÈ¾º¢¡¢49ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬³êÍî¤·¡ÖÅÐ»³Æ»¤«¤éÂç¤¤Ê´ä¤È°ì½ï¤Ë2¡¢3¥áー¥È¥ë²¼¤ËÍî¤Á¤¿¡£¸ª¤«¤éÉ¨¤¯¤é¤¤¤Ë¤«¤±¤ÆÍî¤Á¤¿´ä¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È°ì½ï¤ËÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÃËÀ¤òµß½õ¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÊâ¤¤¤Æ²¼»³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
