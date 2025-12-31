¸µ¹Åç´ÆÆÄ¡¦½ïÊý¹§»Ô»á¤Î¼¡½÷¤¬»öÌ³½êÂà½ê¡¡À¼Í¥¡¦½ïÊýÍ¤Æà¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡¸µ¹Åç´ÆÆÄ¤Î½ïÊý¹§»Ô»á¡Ê57¡Ë¤Î¼¡½÷¤ÇÀ¼Í¥¤Î½ïÊýÍ¤Æà¡Ê28¡Ë¤¬»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤ÆÊ¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¡¢½ïÊýÍ¤Æà¤Ï¥¢¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤òÂà½êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ä¤é¤·¤¯¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ç¤¤ëÀº°ìÇÕ¤ÎÉ½¸½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤òÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£