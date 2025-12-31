Ê¿°¦Íü¡¡É×¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç2S¸ø³«¡Ö°ì½ï¤ä¤ó¥Ã¤Æ¥Ë¥ä¤±¤ëÉ×w¡×¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê41¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê39¡áFCÅìµþ¡Ë¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¥é¥¹¥È¤ÎÆü¡£º£Ç¯¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥ß¥Ë¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆüµ¤È¤·¤Æ¤â¿§¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬»Ò¶¡Ã£¤ÎÀ®Ä¹¤â´Þ¤á¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é2026Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬ÍèÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Ä¹Í§¤È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¼Ì¿¿¤ÏSIXPAD¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¡×¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉ×¤Ï¤¤¤Ä¤âSIXPAD¤À¤«¤é¡×¡Ö»ä¤âÆ±¤¸¤Î¤¢¤ë¤è¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼Ã¦¤¤¤Ç°ì½ï¤ä¤ó¥Ã¤Æ¥Ë¥ä¤±¤ëÉ×w¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¿¤ÏÄ¹Í§¤È17Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£18Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¡¢19Ç¯8·î¤Ë¼¡ÃË¡¢21Ç¯4·î¤Ë»°ÃË¡¢23Ç¯4·î¤Ë»ÍÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£