¡ÚRIZIN¡Û¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¤È¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Û¥É¥ê¥´¡¦¥Î¥²¥¤¥é¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä
¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡µÙ·Æ»þ´Ö¤ËRIZINºç¸¶¿®¹ÔCEO¤«¤é¤Î¡Ö¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦2¿Í¤¬¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¡¢¡ÈPRIDE¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¤È¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Û¥É¥ê¥´¡¦¥Î¥²¥¤¥é¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢RIZIN¤Î10¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥²¥¤¥é¤Ï¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡ª¸µµ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤òÂ¿¤¯¤Î»×¤¤½Ð¤¬µîÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤Î½Ö´Ö¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÂç³¢Æü¤Ë²á¤´¤»¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥ß¥ë¥³¤â¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¥Î¥²¥¤¥é¤È¤«¤Ö¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£19Ç¯Á°¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆPRIDE GRANDPRIXÌµº¹ÊÌµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢9Ç¯Á°¡¢RIZIN2Ç¯ÌÜ¤ËRIZINÌµº¹ÊÌµé¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ²þ½¤¤ËÆþ¤ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¡¢·ì¤È´À¤Î¤«¤«¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¡¢º£Æü³§¤µ¤ó¤Ë¤ß¤»¤é¤ì¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±»×¤¤½Ð¤ËËþ¤Á¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢²þ¤á¤Æº£ÆüÍè¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
