¡Ömuque¡×¥Ù¡¼¥¹¡¦Lenon¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¡¡¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×ED¤Ê¤ÉÃ´Åö¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É
¡¡4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ömuque¡Ê¥à¥¯¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬31Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎLenon¤¬2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëLenon¤Ï2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æmuque¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼³èÆ°´ü¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤Ë4¿Í¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÆü¤Î¤´Êó¹ð¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¤Íè¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ömuque¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÁØ¤Î¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢Lenon¤ÏÆ±¤¸²»³Ú¤òÄÌ¤¸¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à»ä¤¿¤Á¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Lenon¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡Ö¤³¤ì¤«¤éËÍ¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤ÀÁÛÁü¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¶È³¦¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¸å¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤«¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÊý¡¹¤«¤éÃÆ¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡muque¤Ï2022Ç¯5·î¤ËÊ¡²¬¤Ç·ëÀ®¡£Asakura¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢Lenon¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢takachi¡Ê¥É¥é¥à¥¹¡Ë¡¢Kenichi¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢25Ç¯È¯É½¤Î¡ÖThe 1¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£