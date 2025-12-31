¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×²ò»¶¤òÈ¯É½¡¡¼¼ÅÄ¡ÖÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò31Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼¼ÅÄÌ¡Ê54¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼¼ÅÄ¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤ÏËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë»Ý¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍýÍ³¤Ï¡ØÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ø¥¯¥º¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¥Ñ¥ó¥À¡¼¥º¤â²ò»¶¡£ÁêÊý¤òÊÖ´Ô¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£