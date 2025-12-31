£±·î¤ËÇË¶É¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢Áê¼¡¤°·ëº§Êó¹ð¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤©¡¼¡¡»ÕÁö¤Ë¥º¥ë¤¤¤·¤ó!!¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê49¡Ë¤¬31Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢Áê¼¡¤°·ëº§Êó¹ð¤Ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿·ëº§¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤©¡¼¡¡»ÕÁö¤Ë¥º¥ë¤¤¤·¤ó¡ª¡ª¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Áê¼¡¤°·ëº§Êó¹ð¤ò¤Í¤¿¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¤òº¨¤ß¿É¤ß¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë49ºÐ¡×¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¤º¤Ã¡¼¡¼¡¼¤ÈÆÈ¿È¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÌÛ¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë½ËÊ¡¤Ê¡ª¡×¡Ö1·î1Æüº§¤â¤¢¤ë¤è¡×¡Ö»ÕÁö¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¯¤Æ¤â¥º¥ë¤¤¤·¤ó¸À¤¦¤¯¤»¤Ë²¿¤òº£¤µ¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤ß¤½¤«¤Î¤³¤ÎÆü¡¢·ëº§¤ÎÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¸µHKT48¡¢Kleissis¤Î»³ÅÄËãè½Æà¡Ê30¡Ë¤ÏSNS¤Ç¡¢20Ç¯¤ÎÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î³á¸¶³Ù¿Í¡Ê31¡Ë¤È·ëº§¡¢½Ð»º¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÊó¹ð¡£
À¼Í¥¤Ç½÷Í¥¤ÎÆâÅÄè½¼Ó¡Ê36¡Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Íã¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸½ñ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£
11¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×GANMI¤ÎSUN¡ÝCHANG¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¤ÎÌð¿áÀ¤Æà¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£
ÇÐÍ¥ÂçÌîÂóÏ¯¡Ê37¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´Æ£Îè¡Ê33¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
À¼Í¥¤Î¹âºäÃè¤Ï¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢½Õ¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢TBS·Ï¤Çº£Ç¯1·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Î´ë²è¡Ö¿·½Õ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥ê¥¢¥ë¿ÍÀ¸¤¹¤´¤í¤¯¡×¤Ç¡¢2Ç¯´Ö¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÅÔÆâË¿½ê¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ê¥Á¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤¬¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª±óµ÷Î¥¤À¤±¤É´èÄ¥¤ë¤·¤ó¤è¡¼¡×¤È¤·¡¢½÷À¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÈà½÷½ÐÍè¤¿¤Ã¤ÆSNS¤Ç±³¤Ä¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬²ñ¼Ò¤Ë¤¤¿¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤©¡¼¡×¤È¡¢¥¦¥½¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£