¤³¤³¤¬¡¢´Ú¥É¥é¾Â¤ÎÆþ¤ê¸ý Prime Video¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤¡Ö¾ÂÍî¤Á¡×³ÎÄê¤ÊÌ¾ºî5Áª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤¹¤ëPrime Video¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤áºîÉÊ5¤Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºä¸ý·òÂÀÏº¡¢´Ú¹ñ½÷Í¥¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È
2024Ç¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¡£É×¤È¿ÆÍ§¤ÎÉÔÎÑ¤òÃÎ¤ê»¦³²¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¼«¿È¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë10Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡ÖÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¡×¤Ç²á¹ó¤ÊÉü½²¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÊª¸ì¤À¡£ ¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿¥«¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ë¤¬Èþ¤·¤¯ÊÑ¿È¤·¡¢Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤¿¤Á¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÁÖ²÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¡¦¥¤¥Ì±é¤¸¤ë¾å»Ê¤Î¥æ¡¦¥¸¥Ò¥ç¥¯¤Ë¤è¤ëÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÌ¿·ü¤±¤ÇÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¡¢Éü½²·à¤Ë¶Ë¾å¤Î´Å¤µ¤òÅº¤¨¤ë¡£Éü½²¡¢Å¾À¸¡¢Îø°¦¡½¡½´Ú¥É¥é¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬Á´¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºî¤À¡£
ºä¸ý·òÂÀÏº¤È¥¤¡¦¥»¥è¥ó¤ÎW¼ç±é¤ÇÂ£¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î½ã°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ö°¦¤Î¤¢¤È¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¡×¡£ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢5Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿¸µÎø¿Í¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê°¦¤òÈþ¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤±ÇÁüÈþ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£¸å²ù¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¿½á¸ã¡Êºä¸ý¡Ë¤È¡¢½éÎø¤òÉõ°õ¤·¤¿¥Û¥ó¡Ê¥»¥è¥ó¡Ë¤ÎÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë2¿Í¤Î·ëËö¤Ë¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
Ì¼¤Î¼£ÎÅÈñ¤Î¤¿¤á¤ËÍ¶²ý¤ò·×²è¤·¤¿¥É¥¸¤ÊÍ¶²ýÈÈ¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê¥æ¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¡Ë¤È¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿À¸°Õµ¤¤ÊÅ·ºÍ¾¯½÷¡¦¥í¥Ò¡Ê¥æ¥Ê¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¡×¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°Û¿§¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡¢²¹¤«¤ÊÎÞ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºØÆ£¹©¼ç±é¤ÇÆüËÜ¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¥æ¥ß¡Ê¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó¡Ë¤ÎÆü¾ï¤È¡¢Èà½÷¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë½»¤à¡ÈºÙË¦¤¿¤Á¡É¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¿·´¶³Ð¥É¥é¥Þ¡£3D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¤¬¡¢¥æ¥ß¤ÎÎø¤ä»Å»ö¤ò±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£ ¹¥¤¤Ê¿Í¤Î°ì¸À¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¬¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤ê¡Ä¡ÈÎø¤ÎÇº¤ß¡É¤Ë»×¤ï¤º¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¯¡¦¥¦¥ó¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤é¤È¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
Â»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿½÷¡¦¥½¥ó¡¦¥Ø¥è¥ó¡Ê¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡Ë¤È¡¢Èï³²¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¿·Ïº¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡¦¥¥à¡¦¥¸¥¦¥¯¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ç¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢Â»±×¥¼¥í¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¡ÖÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐNG¡×¡£¥é¥Ö¥³¥á¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÈÌ¾¹â¤¤¥ß¥Ê¤ÈÏÃÂê¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¥è¥ó¥Ç¤Ë¤è¤ë¼ÂÇ¯Îð12ºÐº¹¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡£´Ú¥É¥é¤Î¥ÉÄêÈÖ¡Èµ¶Áõ·ëº§¥â¥Î¡É¤À¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤¯»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºä¸ý·òÂÀÏº¡¢´Ú¹ñ½÷Í¥¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡1. ¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×
2024Ç¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¡£É×¤È¿ÆÍ§¤ÎÉÔÎÑ¤òÃÎ¤ê»¦³²¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¼«¿È¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë10Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡ÖÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¡×¤Ç²á¹ó¤ÊÉü½²¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÊª¸ì¤À¡£ ¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿¥«¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ë¤¬Èþ¤·¤¯ÊÑ¿È¤·¡¢Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤¿¤Á¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÁÖ²÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¡¦¥¤¥Ì±é¤¸¤ë¾å»Ê¤Î¥æ¡¦¥¸¥Ò¥ç¥¯¤Ë¤è¤ëÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÌ¿·ü¤±¤ÇÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¡¢Éü½²·à¤Ë¶Ë¾å¤Î´Å¤µ¤òÅº¤¨¤ë¡£Éü½²¡¢Å¾À¸¡¢Îø°¦¡½¡½´Ú¥É¥é¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬Á´¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºî¤À¡£
¢¡2. ¡Ö°¦¤Î¤¢¤È¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¡×
ºä¸ý·òÂÀÏº¤È¥¤¡¦¥»¥è¥ó¤ÎW¼ç±é¤ÇÂ£¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î½ã°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ö°¦¤Î¤¢¤È¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¡×¡£ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢5Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿¸µÎø¿Í¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê°¦¤òÈþ¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤±ÇÁüÈþ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£¸å²ù¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¿½á¸ã¡Êºä¸ý¡Ë¤È¡¢½éÎø¤òÉõ°õ¤·¤¿¥Û¥ó¡Ê¥»¥è¥ó¡Ë¤ÎÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë2¿Í¤Î·ëËö¤Ë¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢¡3. ¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¡×
Ì¼¤Î¼£ÎÅÈñ¤Î¤¿¤á¤ËÍ¶²ý¤ò·×²è¤·¤¿¥É¥¸¤ÊÍ¶²ýÈÈ¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê¥æ¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¡Ë¤È¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿À¸°Õµ¤¤ÊÅ·ºÍ¾¯½÷¡¦¥í¥Ò¡Ê¥æ¥Ê¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¡×¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°Û¿§¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡¢²¹¤«¤ÊÎÞ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºØÆ£¹©¼ç±é¤ÇÆüËÜ¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¡4. ¡Ö¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¡×
ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¥æ¥ß¡Ê¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó¡Ë¤ÎÆü¾ï¤È¡¢Èà½÷¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë½»¤à¡ÈºÙË¦¤¿¤Á¡É¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¿·´¶³Ð¥É¥é¥Þ¡£3D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¤¬¡¢¥æ¥ß¤ÎÎø¤ä»Å»ö¤ò±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£ ¹¥¤¤Ê¿Í¤Î°ì¸À¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¬¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤ê¡Ä¡ÈÎø¤ÎÇº¤ß¡É¤Ë»×¤ï¤º¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¯¡¦¥¦¥ó¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤é¤È¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢¡5.¡ÖÂ»¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤«¤é¡×
Â»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿½÷¡¦¥½¥ó¡¦¥Ø¥è¥ó¡Ê¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡Ë¤È¡¢Èï³²¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¿·Ïº¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡¦¥¥à¡¦¥¸¥¦¥¯¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ç¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢Â»±×¥¼¥í¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¡ÖÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐNG¡×¡£¥é¥Ö¥³¥á¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÈÌ¾¹â¤¤¥ß¥Ê¤ÈÏÃÂê¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¥è¥ó¥Ç¤Ë¤è¤ë¼ÂÇ¯Îð12ºÐº¹¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡£´Ú¥É¥é¤Î¥ÉÄêÈÖ¡Èµ¶Áõ·ëº§¥â¥Î¡É¤À¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤¯»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û