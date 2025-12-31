¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡ÖRIVER¡×¥¹¥¿¡¼¥È ¤â¤â¥¯¥íÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Î¡Ö¤È¤¯¤Ù¤Á¤å¡¢¤·¤Æ¡×ÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¡ÚÂè9²ó¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬31Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å1»þ5Ê¬¡Á¡¿ABEMA¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³Ý¤±À¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¥¤¥³¥é¥ÖÉ÷°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¹â¶¶¤Ï¡¢VTR¤Çº´¡¹ÌÚ¤«¤éÄ¾¡¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÅÔ¹ç¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖAKB¡Á¡ª48¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¤è¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¡¢¡âME¡¢¢âJOY¡¢¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ukka¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖRIVER¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£AKB48¤Î°áÁõ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥â¥Î¥¯¥í¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤È¡âME¤Ë¤è¤ë¡¢¡áLOVE¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¤Á¤å¡¢¤·¤Æ¡×¡¢¶Ì°æ»í¿¥Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡¢Juice¡áJuice¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ÎÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¡¢Âç³¢Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥¹¥¿¡¼¥È
¢¡¡ÖÂè9²ó¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×
