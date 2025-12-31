³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¡¢¸µÎø¿Í¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤È¤ÎÇË¶ÉÍýÍ³¡ÖÙæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ¡Ä¡×¿¦¾ìÎø°¦¤Ç¤Î¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤ËËÜ²»¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦³¿Äâ¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤¬12·î30Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡ÚÇ¯ËöÆÃÂç¹æ¡ª·ù¤Ê¤³¤ÈÇº¤ßÁ´Êü½ÐSP¡Û¡×¡Ê¤è¤ë10»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µÎø¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤È¤ÎÇË¶ÉÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇË¶É¤Î½÷À·Ý¿Í¡¢¸µÎø¿Í¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿Çº¤ß¤Ë¼«Ê¬¤Ç¡È¿À²óÅú¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥ï¥¯¥é¡£¡Ö¿¦¾ìÎø°¦¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ÇÆ±´ü¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È°ËÆ£¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±´ü¤È¤«¤ÏÍ¥¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤Î¹Å¤¤ÀèÇÚ¤Ï¡Ø·Ý¿ÍÆ±»Î¤È¤«¥Û¥ó¥Þ¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤Îø°¦¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤¬ÍýÍ³¤ÇÊÌ¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤âÊÌ¤ÎÍýÍ³¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö»Å»ö¤¬1ÈÖÂç»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤¬¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÁ´¤¯¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÙæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
11·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¡ô335¡ÊABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤ò½é¹ðÇò¤·¤¿°ËÆ£¡£Ìó4Ç¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ËÆ£¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥º presents MUSIC COUNTDOWN 10¡õ10¡×¡ÊLucky FM¡¿Ëè½µÆüÍË15»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÇË¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö98¡ó²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿¶¤é¤ì¤¿¤Î¤«ÊÌ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢°ì¸À¤Ç´Ê·é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Ö¤Ê¤é¸Ï¤ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤é»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÃË¤È¤è¤¯4Ç¯¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£µÕ¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ABEMA¡¢Lucky FM¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇË¶É¤Î½÷À·Ý¿Í¡¢¸µÎø¿Í¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
¢¡³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¡¢¸µÎø¿Í¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤ÈÇË¶É¤ÎÍýÍ³
¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿Çº¤ß¤Ë¼«Ê¬¤Ç¡È¿À²óÅú¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥ï¥¯¥é¡£¡Ö¿¦¾ìÎø°¦¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ÇÆ±´ü¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È°ËÆ£¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤¬¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÁ´¤¯¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÙæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¡õ³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¤¬ÇË¶É
11·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¡ô335¡ÊABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤ò½é¹ðÇò¤·¤¿°ËÆ£¡£Ìó4Ç¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ËÆ£¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥º presents MUSIC COUNTDOWN 10¡õ10¡×¡ÊLucky FM¡¿Ëè½µÆüÍË15»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÇË¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö98¡ó²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿¶¤é¤ì¤¿¤Î¤«ÊÌ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢°ì¸À¤Ç´Ê·é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Ö¤Ê¤é¸Ï¤ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤é»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÃË¤È¤è¤¯4Ç¯¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£µÕ¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ABEMA¡¢Lucky FM¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û