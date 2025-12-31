¡ÚRIZIN¡ÛYA-MAN¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡×¡¡ÎÞ¤Î¼Õºá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡¼¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¸µ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ºØÆ£Íµ¡Ê¥Ñ¥é¥¨¥¹¥È¥é¾®´ä¡Ë¤È½éÂåRISE¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¥Þ¥Ã¥Á65kg°Ê²¼µé²¦¼ÔYA-MAN¡ÊTARGET¡¡SHIBUYA¡Ë¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤ê¡¢YA-MAN¤ÏÎÞ¤Î¼Õºá¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿YA-MAN¤Ï¡Öº£²ó¡¢¼«Ê¬¤Î´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ç»î¹ç·ç¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£Áª¼ê¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºØÆ£¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´ããÝÄì¹üÀÞ¤Î¼Ð»ë¤ÈÊ£»ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Äº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Äº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ëºç¸¶¿®¹ÔCEO¤Ï¡¢YA-MAN¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤Æ¡ÖÄü¤á¤ë¤Ê¤è¡ª²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¡ª¡×¤È¡È³å¡É¤òÆþ¤ì¤¿¡£YA-MAN¤âÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÖÌá¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÄü¤á¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÉ¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡¼¡×¡Ö¿¼¹ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡¼¡×¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¡Ä¡×¡ÖÈá¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¼£¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤¿¡£