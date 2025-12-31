¤ï¤º¤«£³Ç¯¡¡¸µ£Î£Í£Â¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊÄÅ¹¡Ö¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×
¡¡¸µ£Î£Í£Â£´£¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥³¥¹¥á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤¬£³£±Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡÷£á£î£ã£è£å£ì£é£ï£î¡¡¤ÏÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡£³Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¡º£¤Î»ä¤¬ºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÂô»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¨¤Æ£á£î£ã£è£å£ì£é£ï£î¤òÄÌ¤·¤ÆÂô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ê»×¤¤½Ð¿¼¤¤£³Ç¯´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬Åù¿ÈÂç¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î´Ä¶¤â¡¡ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿ºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¡¡¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¡¡¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤¿¿·¤·¤¯²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ëÆü¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡¢£²£°£±£±Ç¯¤Ë£Î£Í£Â£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡££²£°£±£·Ç¯¤Î£Á£Ë£Â£´£¸ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¤Ï£±£¶°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡££²£°£²£°Ç¯¤ËÂ´¶È¡££²£°£²£´Ç¯¤Ë¤Ï·ëº§¡¢º£Ç¯£¹·î¤ËÂè£±»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÏÆ±¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÄÅ¹¤ò£±£°·î¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£