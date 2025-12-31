²¤½£ÉôÂâ¡¢ºÇÂç1Ëü5000¿Í¤«¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¤¬ÊóÆ»
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä»æ¥¦¥§¥ë¥È¤Ï31Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤¬Â³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò½ä¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë²¤½£Í»Ö¹ñ¤ÎÃÏ¾åÉôÂâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬ºÇÂç1Ëü5Àé¿Íµ¬ÌÏ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£³°¸ò¶Ú¤ÎÏÃ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÉ¸¯ÉôÂâ¤Îµ¬ÌÏ¤Ï»²²Ã¹ñ¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ1Ëü¿Í¤«¤é1Ëü5Àé¿Í¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³°¸ò¶Ú¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤Î·×²è¤Ï´û¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï±ÑÊ©¤Î·³»öÀìÌç²È¤é¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±ÑÊ©¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤ä²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î°ÑÇ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤ì¤ÐÄäÀï´Æ»ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¤È¤¤¤¦¡£