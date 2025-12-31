KEN THE 390¡¢Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¢KAIHO from OCTPATH¤é¤¬ÆÏ¤±¤¿ËÜµ¤¤Î¸ÀÍÕ¡¡Æ±»Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤¿¡ØLYRICIST GARDEN¡Ù¤ÎÇ®¶¸
¡Ö¥¼¥ó¥¶¡ÊÁ°ºÂ¡Ë390¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ì¡¢Á°Àâ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ïº£Æü¤Î¥Û¥¹¥È¡¦KEN THE 390¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±Éý¹¤¤¥é¥Ã¥Ñー¤ò°ìÆü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÆü¤â¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¡È¹¥¤¡É¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¹¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤âÇ÷¤Ã¤¿12·î20Æü¡¢ÉñÂæ¤ÏShibuya eggman¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½Ð¼«¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¦°ìÌë¡£³¦·¨¤´¤È¤Ç´ÑÍ÷¥ëー¥ë¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥±¥ó¥¶ÀèÀ¸¤ÎÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤¬²ñ¾ì¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°Â¿´´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¡ØLYRICIST GARDEN¡Ù¡È¸ÀÍÕ¤ÇÌ¥¤»¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ç¼«Ê¬¤ò¸ì¤ê¤æ¤¯°ìÌë¡É¡£2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ìë¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ÒºÇ¶áREC¤¹¤ëstudio¤ÇÎÙ¤Ë¤ÏKEN¤µ¤ó¡Ó
¡¡¥ê¥ê¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎKEN THE 390¤È³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò½Å¤Í¤ë´î¤Ó¤¬¤Ë¤¸¤à¡£ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢KEN THE 390¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥× Maison B¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦roomR¡£¡ÖDance Now¡×¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×»þÂå¤ËJID¡¢Kenny Mason¤Î¥Óー¥È¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¼Â¸³Åª¤Ê°ì¶Ê¤Ç¡¢Èà¤é¤Î½Ð¼«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤À¡£º£Ç¯5·î¤Ë¥°¥ëー¥×²ò»¶¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êº¤Æñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖKEN¤µ¤ó¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¡¢²¶¤é¤¬²ñ¼Ò°÷¥é¥Ã¥Ñー´èÄ¥¤ë¤ó¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ³Ý¤±»ý¤ÁÀ¸³è¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿KEN THE 390¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ê·è°Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¥¯¥é¥Ö¡×¤òÈäÏª¡£¼Ò°÷¾Ú¤Ë»÷¤»¤¿¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ²Î¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê±é½Ð¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Õ¥í¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¹¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡¿¥é¥Ã¥×¡¿¥Óー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤ÇÌ¥¤»¤ëHIPHOP¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½¸ÃÄ Beat Buddy Boi¡Ê°Ê²¼¡¢BBB¡Ë¡£ÉñÂæ¤ä¥é¥¤¥Ö¤ÇKEN THE 390¤È´öÅÙ¤â¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤Ä¤¤Á°Æü¤â¶¦±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñー¤ÎSHUN¤¬KEN THE 390¤ò¾·¤¤¤¿¡ÖTHE BEAST (Remix)¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÅ±ð¤ÊÀÖ¤¤¸÷¤Î²¼¡¢µ²²î´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥Ã¥×¤Î¶¥±é¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥À¥ó¥¹¡ß¥Óー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢MPC¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÊ¨¤«¤»¡¢¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBBB10¡Ù¤«¤éÁ´4¶Ê¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®½Ï¤·¤¿¥¹¥¥ë¤¬½¸·ë¤·¤¿¡ÖFeelin¡Ç Good¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥°¥ëー¥ô¤ÇBBB¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¹ï¤ß¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤¬²ñ¾ì¤òÂç¤¤Ê¹¬Ê¡´¶¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼¡¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏT-iD¡£ÇÐÍ¥¡¦°æ½ÐÂîÌé¤È¤·¤ÆÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Èà¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤Ç²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿KEN THE 390¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²»³Ú¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤â¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£·ÚÌ¯¤ÊMC¤È¡¢½Ö»þ¤ËÉ½¾ð¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä»à¤Ë¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡ÉÔ°Õ¤ËÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿Ìä¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡È¾ÃÌÇ¡É¤ÈÂª¤¨¤ëÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤ÇÄÖ¤ë¡£¡ÒÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿±É¸÷¤¬¡¿¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ©¤ò¤·¤Æ¤ë¡Ó¤È¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÄ´¤Ù¤Ë¾è¤»¤ÆÀÚ¡¹¤È¤¢¤é¤¬¤¦»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¿·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Î½Å¤ß¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍ¾±¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢3·î28Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖDefined D¡×¤ÇºÆ¤Ó¥Õ¥í¥¢¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÇ®¤ò·Ò¤¤¤À¡£
¡¡°ÅÅ¾¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ËÀÄÇò¤¤¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤¬ÀÅ¤«¤ËÅÐ¾ì¡£Æ¶·¢¤Î±ü¤«¤é¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊÎä¤¨¤¿¥Óー¥È¤Ë¾è¤»¡¢²¹ÅÙ´¶¤ÎÄã¤¤¥é¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥³ー¥È¤òÃ¦¤¤¤ÇMC¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÀÖ¤¤ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥Õ¥êー¥á¥¤¥½¥ó¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤¯¤ÆÃå¤±¤¿¤È¤¤¤¦»°³Ñ·Á¤¬Ä¦¤é¤ì¤¿ÂÊ±ß·Á¤Î¥Ù¥ë¥È¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡Ö¥ê¥ê¥·¥¹¥È¥¬ー¥Ç¥ó¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¡È¥ê¥ê¥Ã¥¯¤À¤±¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê½¸¤Þ¤ê¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤È¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿ÅÛ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤ó¤±¡×
¡¡ÆÈ¼«¤Î¥ê¥ê¥·¥¹¥È´Ñ¤Ç²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤ËÍ¯¤«¤»¤¿¡£
¡Ò¾®¤µ¤¤¤Î¤è¤êÂç¤¤¤¤Î¡¿ºÙ¤¤¤Î¤è¤êÂÀ¤¤¤Î¤«¤Äí÷¤·¤¤¤Î¡¿¥¤¥Á¥â¥Ä¡Ó
¡¡¡ÖICHIMOTSU¡×¤Ï¡È¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡É¤½¤ó¤ÊÀ¤Áê´Ñ¤ò°ì½³¤·¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤ÎËÜ¼Á¤À¤±¤Ë¥Ô¥ó¤ò»É¤¹¡£¥É¥¹¥ó¤È¶Á¤¯½ÅÄã²»¤¬¡¢¡ÈÊ¢¤Ë¥¤¥Á¥â¥Ä¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¡É¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£
¡¡20Âå¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢KEN THE 390¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÌë¹ÔÀ¤ÎÌ´¡×¤ÏÌë¤ËÆ¯¤¯½÷À¤òÄ³¤ËÎã¤¨¡¢¸¸³Ð¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¡ÖÌë¿¦¤Î¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ëµó¼ê¤·¤¿¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ìë¤³¤Î¸¶¹Æ¤òÌëÄÌ¤·»Å¾å¤²¤ëÍ½Äê¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤±þ±ç²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ®µ¤¤¬Î©¤Á¾å¤ë¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥× OCTPATH¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦KAIHO¡£ÅÀÌÇ¤¹¤ë¥é¥¤¥È¤Î¤Ê¤«¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Óー¥È¤Ë¾è¤»¤¿¥é¥Ã¥×¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò²ò¤Êü¤Ä¡£º£Æü¤¹¤Ç¤Ë2¥¹¥Æー¥¸¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬Í¯¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÀ°Õ¤Î¥Óー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Ï¥ó¥º¥¢¥Ã¥×¤òÍ¶¤¦¤È¡¢Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖFor U¡×¤òÈäÏª¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÌ¤Íè¤ò½Ë¤¦¥µ¥Ó¤Î¡Ò¥Õ¥©ー¥æー¡Ó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤éÂç¤¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬ÊÖ¤ë¡£
¡Ö²¶¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¤·¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤½¤¦¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖJust Day One¡×¡£¡ÖÌ¤Íè¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¡¢º£¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤ëÈà¼«¿È¤Î»Ñ¤¬¶¯¤¤ÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤â·è¤·¤Æ¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤Îí÷¤·¤µ¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò³Ð¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏºÙ¤«¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤ò¸ú¤«¤»¤¿ÆÀ°Õ¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¡¢¡ÖAnthem¡×¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä·¤Í¤µ¤»¡¢¥¹¥Æー¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ò¤¢¤ì¤ÏÄ®ÅÄ¤ÎFREAKS¤Ç ¼ê¤Ë¤·¤¿¥ì¥³È×¡Ó
¡¡¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡ÖDreams¡×¤ËÂ³¤¡¢DJ HIRORON¤¬Ä°¤´·¤ì¤¿¥¤¥ó¥È¥í¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡Ö¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡ª¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤¤Íー¡ª¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤ËKEN THE 390¤¬Î¾¼ê¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£1¥Ðー¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¿¸Ê¿ÂÀ¡ª¡×¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Ç¯11·î¤ËÀÂµî¤·¤¿2¤Ä²¼¤Î¸åÇÚ¡¦¿¸Ê¿ÂÀ¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡Ò»à¼Ô¤âÀ¸¤ÊÖ¤é¤¹ ÉÂ¤â¶á´ó¤é¤º Àµ¤Ë°å¼Ô¤¤¤é¤º¡Ó
¡¡Èý´Ö¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¹Å¼Á¤Ê¥é¥¤¥à¤ËÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ëKEN THE 390¤ÎÆ°¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êË»¤·¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î¥Õ¥ìー¥º¡Ò9²óÎ¢Æó»àËþÎÝ¥Äー¥¹¥êー¤«¤é¤Ç¤â¤·¤í¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡Ó¤Ë°ì¸À°ì¸ÀÎÏ¶¯¤¯½Å¤Í¤ë¤È¡Ö¿¿¤Ã¸þ¾¡Ééー¡ª¡×¤ÈÅ·¤ò»Ø¤µ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê¼ê¾å¤²¤Æ¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¥Ï¥ó¥º¥¢¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE101¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Êー¤È¼õ¸³¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿KEN THE 390¤ÈKAIHO¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤Ç·ý¤ò¸þ¤±¹ç¤¦¡£¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¤¯¼õ¸³¼Ô¤À¤Ã¤¿roomR¤â²Ã¤ï¤ê¡¢À¤Âå¤âÎ©¾ì¤â±Û¤¨¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡½Å¤á¤Î¥Óー¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏBBB¤ÎSHUN¡£
¡Ö¤â¤¦ÀÎ¤Î¶Ê¤ÏÁ´Éô3Ç¯Á°¤Î¶Ê¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡KEN THE 390¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖWhat¡Çs Generation¡×¡£14Ç¯Á°¡¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿SHUN¤Ï¾Ð´é¤Çð÷¤¡¢²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿HIPHOP¤¬º£¤â¸½Ìò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¼¨¤¹¡£
¡¡Â³¤¯¡ÖPop!!¡×¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¡£ÌÀ¤ë¤¤¥á¥í¥Ç¥£ー¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2¿Í¤¬¡ÒPop¡ª¡ª¡Ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¿¤Ó¡¢µÒÀÊ¤â¼ê¤ò¿¶¤êÀ¼¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¡Òº£ »Ï¤á¤Æ ÃÆ¤±¤Æ ²¿ÅÙ¤Ç¤â ¤«¤º®¤¼¤Æ¡Ó
¡¡À¤Âå¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¤«¤º®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌë¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ï¡¢KEN THE 390¤ÎÄí¤Ç¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ò¶Á¤¯ Beats ¤Ë¹ï¤à¥Ò¥¹¥È¥êー¡¿À¤³¦¤Ë¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥¹¥Èー¥êー¡Ó¡Ê¥Ü¥³¥Ü¥³¤ÎMIC¡¿¿¸Ê¿ÂÀ¡Ë
¡¡¿ÍÀ¸¤Î°ìÊ×¤¬¡¢²»³Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤È¼êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊÊ¸¡áÌçÅÄ¾®Ë¼¡Ë