¤ªÁ°¤«¤¤¡ª¡¡À°ÂÎ±¡¤Ç¶öÁ³Ã´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀµÂÎ¡ÚÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê #15¡Û
ËèÆü»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷À¡¦²ÂÈÁ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤È°û¤ß¤Ê¤¬¤éµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤¤¤¤Í§¤À¤Á´Ø·¸¤À¤Ã¤¿Æó¿Í¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
Æ¸´é»°½½Ï©¥¯¥ºÃË¡ß¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¥¢¥é¥µ¡¼OL¤Î¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥°¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¥é¥Ö¡Ê¡©¡Ë¥³¥á¥Ç¥£¡ØÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÁ´29²ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Check!
¡ã¡ã1ÏÃ¤«¤é¤Þ¤È¤áÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¡ã¡ãÁ°²ó¤Î¤ªÏÃ¤·¤Ï¤³¤Á¤é
·ù¤ÊÍ½´¶¤¬ÅªÃæ¡£²ÂÈÁ¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤ª¤ê¤¯¤ó¡×¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤¹¤È¡Ä¡Ä¸«ÃÎ¤Ã¤¿ÂÙ¤Î´é¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÍ§Ã£¤È»×¤¤¤¬¤±¤ººÆ²ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÂÈÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÀ°ÂÎ±¡¡£¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼¡²ó¤Î¤ªÏÃ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÊÌ¡²è¡§¡ØÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê¡Ù°í²°¤¹¤ßÃø¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¿¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¦¡¼¥Þ¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Check!
¡ã¡ã1ÏÃ¤«¤é¤Þ¤È¤áÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê¡Ù°í²°¤¹¤ß¡ÊKADOKAWA¡Ë
ËèÆü»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤OL¡¦²ÂÈÁ¤ÎÍ£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂÙ¡Ê¤¢¤¤é¡Ë¤È¤¤¤¦ÃË¤È¤ª¼ò¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¡£»°½½Ï©¤ÇÆ¸´é¤ÊÂÙ¤À¤¬¡¢¼ò¡¦±ìÁð¡¦½÷Í·¤Ó¤â·ã¤·¤¯¥¯¥ºÍ×ÁÇ¤ÏËþºÜ¡£¤Ç¤â¡¢Í§¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤¢¤ÎÌë¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡£
Æ¸´é»°½½Ï©¥¯¥ºÃË¡ß¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¥¢¥é¥µ¡¼OL¤Î¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥°¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¥é¥Ö¡Ê¡©¡Ë¥³¥á¥Ç¥£¡ª