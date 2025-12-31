¥ß¥»¥¹¡¢MISIA¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ä¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬¡ÈÊÌ¥â¥Î¡É¤Ë¤Ê¤ëºÇ¹â¤Î³Ú¤·¤ßÊý
¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÆüËÜ¤Î²»³Ú¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖJ-POP¡×¤¬°¦Ä°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Îµ×Æ»¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÎ®¹Ô¤ò¡¢²Î¼ê¤Î¡Ö²ÎÀ¼¡×¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ê¤¼¡¢J-POP¤ÏÀ¤³¦¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤«¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò´©¡Ë¤«¤é¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²Î¼ê¤ÎÉôÊ¬¤òÈ´¿è¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÂçÉý¤Ë²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤¿ÆÃÊÌµ»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾å¼ê¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö²ÎÀ¼¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡º£¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÆüËÜ¸ì¤Î²Î¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¹³Ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ó¡¼¥Á¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³¹³Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä
¡¡ÆüËÜ¸ì¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËÆüËÜ¸ì¤Î¶Ê¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¤Þ¤Þ¤Î²Î¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ö²Î¼ê¤Î²ÎÀ¼¡×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¼¡×¤Ï¡¢¿ÍÎà¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿³Ú´ï¤Ç¤¹¡£
¡¡²Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤ò¤Î¤»¡¢´¶¾ð¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¼¤Î¿Ì¤¨¡¢Â©¤Å¤«¤¤¡¢´Ö¹ç¤¤¤Ï¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëJ-POP¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢5¤Ä¤ÎÊì²»¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¸À¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡Çï¤ÏÅù´Ö³Ö¤Ç¡¢¶¯¤¯¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÀÅ¤«¤ËÅÁ¤¨¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²»¤¬¶õµ¤¤ËÍÏ¤±¡¢Í¾Çò¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¿´¤ËÆÏ¤¯¡£¤½¤Î¶Á¤¤¬¡¢Â®¤¤¥Ó¡¼¥È¤Ë´·¤ì¤¿À¤³¦¤Î¼ª¤Ë¤ä¤¹¤é¤®¤ä¿·Á¯¤µ¤È¤·¤Æ¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
