¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¤ß¤½¤«¤Î½»Âð³¹¤ËµïºÂ¤Ã¤¿¥¤¥Î¥·¥·¡¡Ëã¿ì¤ò»È¤Ã¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¶î½ü¡¡¶á¤¯¤Ë¤Ï»³·Á¸©Ä£¤â
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢»³·Á»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤¬µïºÂ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Î¥·¥·¤ÏËã¿ì¤ò»È¤Ã¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±à¤ÎÃæ¤òÍªÁ³¤ÈÊâ¤¯¥¤¥Î¥·¥·¡£¤½¤Î¼þ¤ê¤ò·Ù»¡´±¤äÎÄÍ§²ñ¤¬¼è¤ê°Ï¤ß¤Þ¤¹¡£
»Ô¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤ç¤¦¸áÁ°£±£±»þº¢¡¢»³·Á»Ô¤¢¤µ¤ÒÄ®¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤¬¤¤¤ë¤Î¤òÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¸©Ä£¤«¤éËÌ¤Ë¤ª¤è¤½£²£°£°¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¸ø±à¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï½»Âð¤ä¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤¬·Ù²ü¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¸á¸å£±»þ¤¹¤®¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤ÏËã¿ì¤ò»È¤Ã¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÎÄÍ§²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤Ë¤è¤ë¿Í¤äÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÉÕ¶á¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¤«¤é¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦Êá³Í¤µ¤ì¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤ÈÆ±¤¸¸ÄÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£