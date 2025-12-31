´°ÇÔ¸å¤Î°ìËë¡Ä¥¨¥á¥ê´ÆÆÄ¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤È¡È°®¼ê¤Ê¤·¡É¤Î¿¿Áê¹ðÇò¡Ö»ä¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤òÎ¨¤¤¤ë¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¸å¤Î°ìËë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£31Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î48Ê¬¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤â¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤â½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤Ï4¡Ý1¤Ç½ªÎ»¡£¼ó°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢3°Ì¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¡Ö6¡×¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï11Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ËÎ×¤ó¤À¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡£¤«¤Ä¤Æ¡È¥¬¥Ê¡¼¥º¡É¤òÎ¨¤¤¤¿¥¨¥á¥ê´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¡È¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡É¤Ç¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï1¡Ý4¤Î´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥¨¥á¥ê´ÆÆÄ¤Ï¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤È°®¼ê¤ò¤»¤º¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Øµî¤ê¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥á¥ê´ÆÆÄ¤Ï¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¤À¤è¡£¸«¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¹¤°¤Ë°®¼ê¤ò¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»ä¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤è¡£Èà¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¿¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏÃæ¤ØÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡×¤È¹ÔÆ°¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢Áê¼ê´ÆÆÄ¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ°®¼ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ¤ØÆþ¤ë¤³¤È¤À¡£¤â¤·Áê¼ê¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢»ä¤ÏÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡£´¨¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡×¤È¼çÄ¥¡£°ìÊý¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î°ì·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸«¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤ÆÂç¾æÉ×¤À¡£¤¢¤ì¤â»î¹ç¤Î°ìÉô¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
