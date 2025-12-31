Âî¾å¤Ç¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¤¬Í·¤Ù¤ë¡ª¡©¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖLUCKY¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¡×¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿
¡¡¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥á¥À¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥¸¥ã¥é¥¸¥ã¥é¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¥³¥¤¥ó¤Î»³¤Ë¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¢¤Î¶½Ê³¤ò¼«Âð¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖLUCKY¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¡×¡Ê1²ó500±ß¡Ë¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖUSB Type-CµëÅÅ¡×¤ÇÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤Î¿´¤â¤¯¤¹¤°¤ë¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¼ÂºÝ¤ËÆþ¼ê¤·¤Æ¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥×¥»¥ë¼«ÈÎµ¡¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏRED¡Ê¥«¥¸¥Î¡Ë¡¢YELLOW¡Ê¥á¥À¥ë¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë¡¢BLUE¡Ê³¤ÈëÊõ¡Ë¤ÎÁ´3¼ï¡£¤É¤ì¤¬½Ð¤Æ¤âµ¡Ç½Åª¤Ëº¹¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢È×ÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤¶²ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢É®¼Ô¤Ï¡ÖYELLOW¡Ê¥á¥À¥ë¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Ï¥«¥×¥»¥ë¥ì¥¹»ÅÍÍ¤Ç¡¢Æþ¼ê¤ÈÆ±»þ¤Ë¤½¤Î²«¿§¤ÎãþÂÎ¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£È×ÌÌ¤Ë¤Ï¥É¥Ã¥È³¨¤ÎÍ¦¼Ô¤ä¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àÉ÷¤ÎÁÞ³¨¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÏÉÔÍ×¡¡Çã¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÍ·¤Ù¤ë¿ÆÀÚ»ÅÍÍ
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ï¤Û¤ÜÉÔÍ×¤Ç¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥É¡¼¥à¤ò³°¤·¤¿¸å¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤«¤é¥á¥À¥ë¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¤À¤±¡£¥·¡¼¥ëÅ½¤ê¤Ê¤É¤ÎÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡ÖUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¡×¤¬¡£ºÇ¶á¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥¿¥óÅÅÃÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³°ÉôµëÅÅ¡¢¤½¤ì¤âType-C¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½¼ÅÅ¼°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í·¤Ö¤È¤¤Ï¾ï»þÅÅ¸»¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥º´¶¤ÏÈó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¥Ý¥ó¤È¾è¤ëÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£¼Á´¶¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥×¥»¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ä¡Ä¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ä¥Á¡¼¥×¡Ä¡Ä¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÉÕÂ°¤Î¥á¥À¥ë¤ÏÁ´Éô¤Ç16Ëç¤Ç¡¢Ä¾·Â¤ÏÌó1cm¤È¤«¤Ê¤ê¾®¤Ö¤ê¡£Ê¶¼º¤·¤¿¤éºÇ¸å¡¢¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«º¤Æñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥µ¥¤¥É¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¤¤¤¶¥á¥À¥ëÅêÆþ¡¡¼ÂºÝ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÁÞ¤·¡¢ÄÌÅÅ¡ª¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢¥×¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ê²¡¤·½Ð¤¹Âæ¡Ë¤¬¥¦¥£¡¼¥ó¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤ÈÁ°¸å¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤Ã¤¿¤ê²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÊªÍýÅª¤ËÆ°¤¯¤Î¤ß¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¶îÆ°²»¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥¿¡¼²»¤Ï¤½¤³¤½¤³¼çÄ¥¤¬·ã¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç±£¤ì¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡3¤Ä¤¢¤ëÅêÆþ¸ý¤«¤é½ç¡¹¤Ë¾®¤µ¤Ê¥á¥À¥ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬²¡¤·½Ð¤·¡¢¼êÁ°¤Î·ê¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æ°ºî¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢¥á¥À¥ëµÍ¤Þ¤ê¤âµ¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÌäÂê¤¬¡£ÉÕÂ°¥á¥À¥ë¤¬16Ëç¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¸¥ã¥é¥¸¥ã¥é¤ÈÀãÊø¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤Á¤ë²÷´¶¡×¤òÌ£¤ï¤¦¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ËÃÆ¿ô¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Þ¤Á¤Þ¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥é¡Ä¡Ä¤È1ËçÍî¤Á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÏÍ¤Ó¼ä¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¥×¥ì¥¤´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤«Â¾¤Î¤â¤Î¤ÇÂåÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾·Â1cm¤Î¥á¥À¥ë¾õ¤Î¤â¤Î¤Ï»×¤¤Åö¤¿¤é¤º¡£¤³¤ÎãþÂÎ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀìÍÑ¥á¥À¥ë¤ÇÍ·¤Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÅÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡Âî¾å¤Î¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥í¥Þ¥ó¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¤¢¤È¤â¤¦°ìÀ¼Íß¤·¤«¤Ã¤¿
¡¡500±ß¤ÇÅÅÆ°¥×¥Ã¥·¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÌ´¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¡¢»þ´Ö¤Î¤¢¤ë»þ¤Ë¾¯¤·Í·¤ó¤Ç¤ß¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÁÖ²÷´¶¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¥á¥À¥ë¤ÎËç¿ôÉÔÂ¤ä¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯º¹¡Ê¸½¾õ¤ÏÂæ»æ¤Î°ã¤¤¤Î¤ß¡Ë¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤Ê¤É¡¢¡Ö¤¢¤È¤â¤¦°ìÀ¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÀË¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤â¼¡²óºî¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢É¾²Á¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
（山口恭弘）