¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²ÏÆþ¤ê¸ý¤ÎÃæ¹ñ¿Í´ØÏ¢µÇ°Èê¤ÎÅ±µî»Ø¼¨¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¹³µÄ¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î30Æü¡¢Ê©¹ñºÝÊüÁ÷¶ÉRFI¡Ê¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ó¥Æ¥ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í´ØÏ¢¤ÎµÇ°Èê¤¬Å±µî¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê©AFP¤ÎÊóÆ»¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¼þÊÕ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÃæ¹ñÅªÍ×ÁÇ¤ÎÇÓ½ü¤òµá¤á¤ÆÊÆ¹ñ¤¬¶¯¤¤°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÃæ¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¡¦¥¢¥é¥¤¥Ï¥ó»Ô¤Î»ÔÄ¹¤¬27Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë04Ç¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¹×¸¥¤òµÇ°¤¹¤ëÇ×Ë·¡¢2Æ¬¤Î»â»ÒÁü¡¢µÇ°Èê¤ò¡Ö¹½Â¤Åª¤ÊÂ»½ý¤¬¤¢¤ê´í¸±¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¶¯À©Åª¤Ë²òÂÎ¤¹¤ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÊóÆ»´±¤¬29Æü¤ËSNS¡ÖX¡×¤Ç¡¢µÇ°Èê¤¬19À¤µª¤Ë³¤¤òÅÏ¤êÂçÎ¦²£ÃÇÅ´Æ»¤ä¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Î·úÀß¤Ë½¾»ö¤·¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¡¢µ¾À·¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¶¯À©Å±µî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¡¦¥Ñ¥Ê¥ÞÎ¾¹ñ¤ÎÄ¹¤¤Í§¹¥¤Î¾Ú¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¥Ñ¥Ê¥Þºß½»¤ÎÃæ¹ñ·Ï½»Ì±Ìó30Ëü¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°Å¹õ¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦ºß¥Ñ¥Ê¥ÞÃæ¹ñÂç»È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¥Ñ¥Ê¥ÞÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ°Äì¤·¤¿Ä´ºº¤È¸í¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤ÎÀ§Àµ¡¢Éé¤Î±Æ¶Á¤ÎÂ®¤ä¤«¤ÊÊäÅ¶¡Ê¤Û¤Æ¤ó¡Ë¤òÍ×µá¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¥Û¥»¡¦¥é¥¦¥ë¡¦¥à¥ê¡¼¥ÎÂçÅýÎÎ¤âÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¿±þ¤¹¤ëÁ°¤Î28Æü¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÅ±µî»Ø¼¨¤ò¡Öµö¤·¤¬¤¿¤¤ÌîÈÚ¤ÇÈó¹çÍý¤Ê¹Ô°Ù¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¸µ¤Î¾ì½ê¤Ø¤ÎÂ¨»þºÆ·ú¤òÌ¿¤¸¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤ÏÁûÆ°¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹á¹Á´ë¶È¤ÎÏÂµ²«Ô¾¡Ê¥Ï¥Á¥½¥ó¡¦¥ï¥ó¥Ý¥¢¡Ë¤¬¹ÁÏÑ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÃæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÀïÎ¬ÅªÍ×¾×¤Ç¤¢¤ëÆ±±¿²Ï¤ÎÀ©°µ¸¢¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¶¼¤·¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¸ÀµÚ¡£°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±¼Ò¤¬ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¼è°ú¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬Æó¤Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¹ÁÏÑ»ÜÀß¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë