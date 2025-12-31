¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¶ðß·Âç³Ø¡¦º´Æ£·½ÂÁ¡ÖÃ¯¤«¤ËÉé¤±¤¿¤éËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ø
2026Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¶ðß·Âç³Ø¤Ïº´Æ£·½ÂÁÁª¼ê(4Ç¯)¤¬ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¹â¹»»þÂå¤Ï¿ô¡¹¤ÎÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¤òÂÇ¤Á½Ð¤·Æþ³ØÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç13Ê¬09ÉÃ45¤Î¼¼ÆâÆüËÜµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤ÏÁ°²ó7¶è¤Ç½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò57ÉÃ¹¹¿·¡£1»þ´Ö00Ê¬43ÉÃ¤Î¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±³ØÇ¯¤Ç¤¢¤ëÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Î»³¸ýÃÒµ¬Áª¼ê(4Ç¯)¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¡¦±ØÅÁ¶¦¤ËÀ¤Âå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£(¤½¤ÎÁª¼ê¤Ë)¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÈËþÂ¤·¤Ê¤¤ÃË¡É¤¬Ä©¤àºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬¡ÖÃ¯¤«¤ËÉé¤±¤¿¤éËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Êº´Æ£Áª¼ê¤Ï¹¥µÏ¿¤Ë¤â¡ÈËþÂ¤·¤Ê¤¤ÃË¡É¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤Î10000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç27Ê¬28ÉÃ50¤ÎÅö»þ¤ÎU20ÆüËÜµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
È¢º¬±ØÅÁÁ°²óÂç²ñ¤Ç7¶è¶è´Ö¿·¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¡¢¼å¤¤¤Ê¡×¤È¡£º£Ç¯4·î¡¢¶â·ªµÇ°¤Î5000m¤Ç¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¼¼å¤¤¡£¤³¤ì¤¸¤ãÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È·è¤·¤ÆËþÂ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤·¤¿¤éº´Æ£Áª¼ê¤ÏËþÂ¤¹¤ë¤«¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸åÇÚ¤Î·¬ÅÄ½Ù²ðÁª¼ê(2Ç¯)¤Ï¡Ö½Å¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÁö¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½Å¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¶è´Ö¿·½Ð¤»¤Ð¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤òËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î·ë²Ì¤ÇÃ¯¤«¤ËÉé¤±¤¿¤éËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¶è´Ö¾Þ¡õÁí¹çÍ¥¾¡¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
12·î29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£Áª¼ê¤ÏÊä·çÅÐÏ¿¡£ÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç¤É¤Î¶è´Ö¤ÇÁö¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¢¦º´Æ£·½ÂÁÁª¼ê¤Î²áµî¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ
99²óÂç²ñ ½Ð¾ì¤Ê¤·
100²óÂç²ñ 3¶è:2°Ì 1»þ´Ö0Ê¬13ÉÃ
101²óÂç²ñ 7¶è:1°Ì 1»þ´Ö0Ê¬43ÉÃ¢¨¿·