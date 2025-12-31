¥Á¥Ù¥Ã¥È¹â¸¶¤ÇÂç·¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¿Í¹©¹ß±«¤ò¼Â»Ü¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñµ¤¾Ý¶É¿Í¹©±Æ¶Áµ¤¾Ý¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÀèÆüÅÁ¤¨¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó3Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö°ì¹¾Î¾²Ï¡Ê¥ä¥ë¥ó¥Ä¥¡¥ó¥ÝÀî¡¢¥Ë¥ã¥ó¥Á¥åÀî¡ÊNyang Chu river¡Ë¡¢¥é¥µÀî¡ËÎ®°è¤Ç¤ÎÂç·¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¹ß±«¡Ê¹ßÀã¡Ë²Ê³Ø¼Â¸³¡×¤¬ºÇ¶á¡¢ÃÊ³¬Åª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¹©Åª¤ÊÅ·¸õÀ©¸æ¤Ï¸½ºß¡¢¿å»ñ¸»³«È¯¡¢À¸ÂÖ½¤Éü¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ®°è¤Î±À¤Ë¤ÏËÉÙ¤Ê¹ß±«¡Ê¹ßÀã¡ËÎÌÁý²Ã¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¿Í¹©¹ß±«ºî¶È¤¬ÎÉ¹¥¤Ê·ÐºÑÅª¡¦À¸ÂÖÅª¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¹©¹ß±«¤Î±Æ¶Á¶è°è¤Ç¤Ï¿¢À¸»Ø¿ô¤¬¸²Ãø¤Ë¾å¾º¤·¡¢¿¢À¸¤Î¾õÂÖ¤âÃå¼Â¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤Þ¤«¤Ê»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â¸³´ü´ÖÃæ¤ÎÁý¿å¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï1²¯¸µ¡ÊÌó22²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ì¹¾Î¾²Ï¡×Î®°è¤Ï¥Á¥Ù¥Ã¥È¹â¸¶¤ÎÀ¸ÂÖÊÝ¸î¤Î³Ë¿´ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤Î·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÈ¯Å¸¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÂç·¿¥É¥í¡¼¥ó¤¬¥Á¥Ù¥Ã¥È¹â¸¶¤Ç½éÈô¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÈô¹Ôºî¶È¤Î¾ïÂÖ²½¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¥Ù¥Ã¥È¹â¸¶¤ÇÎß·×33²ó¤Î¿Í¹©¹ß±«ºî¶È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÁíÈô¹Ô»þ´Ö¤Ï106»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¸¶¤ÎÊ£»¨¤Êµ¤¾Ý¡¦ÃÏÍý¾ò·ï²¼¤Ç¤âÂç·¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¿Í¹©¹ß±«¡¦¹ßÀãºî¶È¤¬¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¹â¸¶ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¹©Åª¤Ëµ¤¾Ý¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¿å»ñ¸»¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë